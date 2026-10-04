Magyar Péter: Újra 65 százalék felett áll a Tisza

Fidesz;pártpreferencia;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-10-04 11:44:00 CEST

A miniszterelnök közölte, a párt által megrendelt reprezentatív felmérés szerint múlt hét óta 6 százalékponttal nőtt a különbség a Tisza és a Fidesz között.

A Tisza által megrendelt reprezentatív felmérés szerint múlt hét óta 6 százalékponttal nőtt a különbség a Tisza és a Fidesz között – jelentette be Magyar Péter vasárnap a Facebook-oldalán. „Újra 65 százalék felett állunk. Csak előre!” – zárta posztját a miniszterelnök.

Csütörtökön a Kontroll számolt be a Republikon Intézet szeptember 23. és 28. között készült pártpreferencia-kutatásáról, melyből az derült ki, hogy a választások óta először erősödött a Fidesz–KDNP támogatottsága, ugyanakkor a Tisza továbbra is messze a legerősebb párt mindhárom vizsgált választói csoportban. A felmérés eredményei szerint

a teljes népességben a Tisza támogatottsága augusztushoz képest 2 százalékponttal, 56-ról 54 százalékra csökkent. Ezzel párhuzamosan a Fidesz–KDNP 19-ről 22 százalékra erősödött. Magyar Péter pártjának támogatottsága így még mindig csaknem két és félszerese a Fideszének, mindkét elmozdulás a kutatás hibahatárán belül történt.

nagyobb elmozdulás látszik a pártválasztók körében: a Tisza ebben a csoportban az augusztusi 66-ról 62 százalékra esett, miközben a Fidesz–KDNP 23-ról 26 százalékra erősödött, a két párt között így 36 százalékpont a különbség.

a biztos szavazó pártválasztóknál hasonló folyamat zajlott: a Tisza támogatottsága 68-ról 64 százalékra csökkent, a Fideszé pedig 22-ről 25 százalékra nőtt. Ebben a körben tehát továbbra is 39 százalékpont Magyar Péter pártjának előnye.

A 21 Kutatóközpont 24.hu által ismertetett eredményei alapján

szeptemberre a Tisza a májusi szinthez képest jelentősen visszaesett, 69-ről 60 százalékra, de a választáson belföldön megszerzett 56 százaléknál ez még mindig jobb eredmény. A Fidesz valamelyest ugyan visszakapaszkodott (23-ról 26 százalékra), de így is jóval az áprilisi 36 százalékos támogatottsága alatt van.

azok körében, akik biztosnak mondják a részvételüket egy hipotetikus most vasárnapi választáson, Magyar Péter pártja 62, a Fidesz 26, a Mi Hazánk 10 százalékon áll.

a teljes népességben a Tisza 51, a Fidesz 23, a Mi Hazánk 9, a többi párt 2 százalékon áll, 15 százalék pedig nem tudott, vagy nem kívánt pártot választani.

Korábban a HVG számára készített Medián-felmérésből az derült ki:

a teljes népesség 54 százaléka szavazna a Tisza Pártra, 22 százaléka pedig a Fideszre.

a választani tudók és a részvételüket biztosra mondók körében a Tisza támogatottsága közel kétharmados, a Fideszé valamivel meghaladja az egynegyedet.