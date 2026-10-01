Republikon: Második hónapja csökken a Tisza előnye

A választások óta először erősödött a Fidesz-KDNP támogatottsága a Republikon Intézet havi pártpreferencia-kutatásában, ugyanakkor a Tisza továbbra is messze a legerősebb párt mindhárom vizsgált választói csoportban – derül ki a Republikon Intézet szeptember 23. és 28. között készült pártpreferencia-kutatásából, melyről a Kontroll számolt be.
A felmérés eredményei szerint
a teljes népességben a Tisza támogatottsága augusztushoz képest 2 százalékponttal, 56-ról 54 százalékra csökkent. Ezzel párhuzamosan a Fidesz–KDNP 19-ről 22 százalékra erősödött.
Magyar Péter pártjának támogatottsága így még mindig csaknem két és félszerese a Fideszének. Mindkét elmozdulás a kutatás hibahatárán belül történt.
Nagyobb elmozdulás látszik a pártválasztók körében: a Tisza ebben a csoportban az augusztusi 66 százalékról 62 százalékra esett, miközben a Fidesz–KDNP 23-ról 26 százalékra erősödött,
a két párt között így 36 százalékpont a különbség.
A biztos szavazó pártválasztóknál hasonló folyamat zajlott: a Tisza 68-ról 64 százalékra csökkent, a Fidesz pedig 22-ről 25 százalékra nőtt.
Ebben a körben tehát továbbra is 39 százalékpont Magyar Péter pártjának előnye.
A kutatóintézet szerint már második hónapja csökken – igaz, hibahatáron belül – a Tisza támogatottsága. Értékelése alapján enyhül a választási győzelem után kialakult „győzteshez húzás”, bár a párt támogatottsága még mindig meghaladja a választáson elért eredményét. A Republikon úgy látja, a kormányzás megkezdésével járó konfliktusok és nézetkülönbségek már némi lemorzsolódást okoztak, és „elkezdődni látszik a Tisza-tábor konszolidációja”. A Fidesz-KDNP szempontjából ugyanakkor fontos fordulat, hogy a Republikon mérése alapján a pártszövetség a választások óta most először mozdult felfelé, sőt az intézet értékelése szerint lényegében 2025 vége óta nem mértek ilyen elmozdulást.Medián: Kicsit visszaesett a Tisza támogatottsága, de így is stabilan őrzi előnyét
A Mi Hazánk eközben a teljes népességben 7-ről 6 százalékra, a pártválasztók között 8-ról 7 százalékra csökkent, a biztos szavazó pártválasztóknál pedig változatlanul 7 százalékon áll.
Az „egyéb pártok” kategóriája közben 4 százalékra nőtt, ami a Republikon szerint kétszerese az előző hónapban mért DK- és Magyar Kétfarkú Kutya Párt-támogatottság együttes arányának.
Ebből arra következtetnek, hogy van érzékelhető kereslet a protestpártok iránt, miközben a DK és az MKKP márkája jelenleg nem bizonyul erősnek. A bizonytalanok aránya két százalékponttal, 14 százalékra csökkent.
A választási részvételi hajlandóság továbbra is kiemelkedően magas:
szeptemberben a megkérdezettek 81 százaléka mondta azt, hogy biztosan elmenne szavazni, további 9 százalék pedig valószínűleg részt venne a választáson.
Augusztusban a biztos részvételt még 83 százalék jelezte.Publicus: A magyarok többsége új alkotmányt szeretneMedián: A magyarok többsége maffiaállamként jellemzi Orbán Viktor rendszerét