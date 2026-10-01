Republikon: Második hónapja csökken a Tisza előnye

Fidesz;felmérés;Republikon Intézet;pártpreferenciák;pártpreferencia;Mi Hazánk Mozgalom;Tisza Párt;

2026-10-01 11:04:00 CEST

De támogatottsága így is több mint kétszerese a Fideszének.

A választások óta először erősödött a Fidesz-KDNP támogatottsága a Republikon Intézet havi pártpreferencia-kutatásában, ugyanakkor a Tisza továbbra is messze a legerősebb párt mindhárom vizsgált választói csoportban – derül ki a Republikon Intézet szeptember 23. és 28. között készült pártpreferencia-kutatásából, melyről a Kontroll számolt be.

A felmérés eredményei szerint

a teljes népességben a Tisza támogatottsága augusztushoz képest 2 százalékponttal, 56-ról 54 százalékra csökkent. Ezzel párhuzamosan a Fidesz–KDNP 19-ről 22 százalékra erősödött.

Magyar Péter pártjának támogatottsága így még mindig csaknem két és félszerese a Fideszének. Mindkét elmozdulás a kutatás hibahatárán belül történt.

Nagyobb elmozdulás látszik a pártválasztók körében: a Tisza ebben a csoportban az augusztusi 66 százalékról 62 százalékra esett, miközben a Fidesz–KDNP 23-ról 26 százalékra erősödött,

a két párt között így 36 százalékpont a különbség.

A biztos szavazó pártválasztóknál hasonló folyamat zajlott: a Tisza 68-ról 64 százalékra csökkent, a Fidesz pedig 22-ről 25 százalékra nőtt.

Ebben a körben tehát továbbra is 39 százalékpont Magyar Péter pártjának előnye.

A kutatóintézet szerint már második hónapja csökken – igaz, hibahatáron belül – a Tisza támogatottsága. Értékelése alapján enyhül a választási győzelem után kialakult „győzteshez húzás”, bár a párt támogatottsága még mindig meghaladja a választáson elért eredményét. A Republikon úgy látja, a kormányzás megkezdésével járó konfliktusok és nézetkülönbségek már némi lemorzsolódást okoztak, és „elkezdődni látszik a Tisza-tábor konszolidációja”. A Fidesz-KDNP szempontjából ugyanakkor fontos fordulat, hogy a Republikon mérése alapján a pártszövetség a választások óta most először mozdult felfelé, sőt az intézet értékelése szerint lényegében 2025 vége óta nem mértek ilyen elmozdulást.

A Mi Hazánk eközben a teljes népességben 7-ről 6 százalékra, a pártválasztók között 8-ról 7 százalékra csökkent, a biztos szavazó pártválasztóknál pedig változatlanul 7 százalékon áll.

Az „egyéb pártok” kategóriája közben 4 százalékra nőtt, ami a Republikon szerint kétszerese az előző hónapban mért DK- és Magyar Kétfarkú Kutya Párt-támogatottság együttes arányának.

Ebből arra következtetnek, hogy van érzékelhető kereslet a protestpártok iránt, miközben a DK és az MKKP márkája jelenleg nem bizonyul erősnek. A bizonytalanok aránya két százalékponttal, 14 százalékra csökkent.

A választási részvételi hajlandóság továbbra is kiemelkedően magas:

szeptemberben a megkérdezettek 81 százaléka mondta azt, hogy biztosan elmenne szavazni, további 9 százalék pedig valószínűleg részt venne a választáson.

Augusztusban a biztos részvételt még 83 százalék jelezte.