Harmincegy fényképpel próbálja bizonyítani Orbán Viktor és családja, hogy a hatvanpusztai kúrián nincs is fényűzés, csak egy nagy épületegyüttes az egész

Orbán Viktor;luxus;képgaléria;birtok;Hatvanpuszta;

2026-10-04 17:35:00 CEST

A fotók jelentős részét az exkormányfő édesapja, Orbán Győző készítette.

Egy 31 fényképet rejtő képgalériával próbálja meg bizonyítani Orbán Viktor és családja, hogy a hírhedt hatvanpusztai kúrián nincs semmiféle fényűzés, csak egy nagy épület – mezőgazdasági birtok – az egész – derül ki abból a bejegyzésből, amely vasárnap délután jelent meg az exkormányfő, a Fidesz jelenlegi elnöke Facebook-oldalán. Orbán Viktor ebben a Demokrata interjúját ajánlja Taraczky Dániellel, a hatvanpusztai főépítésszel, de a leginkább szórakoztató az egészben az, hogy a képgalériában szereplő fotók jelentős részét az exkormányfő édesapja, a kúria tulajdonosa, Orbán Győző készítette.

Taraczky Dániel az interjúban a többi között arról mesél, hogy egy „hihetetlenül rossz állapotban lévő egykori gazdaság” fogadta az építkezés kezdetén, ha nincs Orbán Győző vagy „mi, építészek”, akkor ma az enyészeté az egész terület, a vendégházon pedig senki ne lepődjön meg. – Ezt is valami luxusnak állították be: milyen család az, ahol van ötven vagy száz ember? Pedig ezt a figyelmes olvasó, ismerve a neveket, fel tudja vázolni, és egyszerűen végig tudja gondolni. Orbán Győzőnek van három gyereke, ott már unokák és dédunokák is vannak, sógorokkal, sógornőkkel, testvérekkel ez a létszám szépen kijön – fájlalta Taraczky Dániel, hogy a volt független parlamenti képviselő, Hadházy Ákos jóvoltából a hatvanpusztai Orbán-kúria fényűzése az egyik fő közéleti témává lépett elő a 2026. április 12-i parlamenti választás előtt. – Légi felvételek, állandó követések, és ez a mostani kampányig végigkísérte az építkezést.

Meg persze a zebrák. Szerettem volna látni akár egyet is, de sajnos nem találtam. Más állatot sem

– nyomatékosította az építész, hozzáfűzve, „Hatvanpuszta nyilván nagy”, de attól, hogy az épület nagy, még nem válik automatikusan luxussá. Ez utóbbi állítást világosan cáfolja egyébként az eredeti tervpályázat, amely szerint a birtokon klubhelyiség, wellnessrészleg, pincébe vezető titkos lépcső, komornyiklakás és egy 200 fős rendezvényterem is épült volna.

Arról 2026 májusában már Hadházy Ákos írt, hogy Hatvanpuszta leépül, az Orbán-kúriát felveri a gaz, mintha – fűzhetjük hozzá – pénzhiány miatt vagy reprezentációs okokból hagynák pusztulni az egészet.

Taraczky Dániel – aki Szerbiában együtt vakációzott Orbán Viktorral – nemrég jelezte, hogy szívesen megnyitná az Orbán-kúriát a látogatók előtt.

A képgalériában csak a macskák nem kaptak feliratot, ami elég sértővé teszi, hogy Orbán Viktor pont ma, október 4-én, az állatok világnapján posztolta a Demokrata szeptember 30-án megjelent interjúját.