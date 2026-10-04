Havasi Bertalan nem lát ellentmondást, szerinte Orbán Viktor szavai a Hankó-ügyben tökéletesen egybevágnak a Fidesz közleményével

Fidesz;Orbán Viktor;Havasi Bertalan;Hankó Balázs;

2026-10-04 15:58:00 CEST

A miniszterelnököt követően a Fidesz sajtófőnöke is megszólalt az ügyben.

Orbán Viktor a Fidesz szervezeti megújítása keretében szombaton a párt Győr-Moson-Sopron vármegyei választmányi ülésén vett részt, majd Fidesz-aktivistákkal ebédelt Páli községben. Az általa ott elmondottak tökéletesen egybevágnak a Fidesz elnökségének egy héttel ezelőtt közzétett sajtóközleményével – szögezte le Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke.

„Hankó Balázs meggyanúsításának oka az újkommunista önkény politikai leszámolási szándéka. Egyben a belpesti kulturális elit bosszúja is, amit az váltott ki, hogy Hankó Balázs – a kormány kultúrpolitikájának megfelelően – nem támogatta az értéktelen és az aberrációt népszerűsítő műveket” – idézte a közleményt Havasi.

Az ügy előzménye, hogy – mint arról mi is beszámoltunk – egy felvétel szerint Orbán Viktor országjárásának egyik zártkörű rendezvényén, a volt kormányfő beszédében előkerült a Hankó-ügy is. A korábbi miniszterelnök úgy fogalmazott, „minden korábbi kultuszminiszterem olyan volt, aki a békesség érdekében ezeknek [újkommunisták-liberálisok – szerk.] is adott valamilyen kulturális támogatást. A Hankó volt az első, aki azt mondta, hogy bocsánat, a kormánynak van egy programja, van egy szellemi tartalma, ami abba az irányvonalba esik nagyjából kultúra, azt támogatom, ami aberráció, szembe megy, hazafiatlan, meg a Jóisten LMBTQ, nem tudom, mi az anyámkínja bocsánat, azoknak meg nem adok. Ezért van Hankó a börtönben”. Hozzátette, hogy ami történik, az az SZDSZ kulturális bosszúja a keresztény kormány keresztény kultuszminiszterével szemben, és azt is előrevetítette, hogy fognak még hasonló dolgok történni.

Hankó Balázs ugyanakkor többször is elmondta, hogy hiába kerültek az NKA-támogatások többnyire a Fidesz–KDNP-hez köthető művészekhez, szervezetekhez és civilekhez, „a támogatás odaítélésének sosem volt szempontja az, hogy valaki fideszes vagy nem fideszes, vagy Fideszhez kötődik, vagy nem Fideszhez kötődik”.

Erre reagálva Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán megállapította, „Orbán Viktor tegnap bedöntötte a börtönben ülő miniszterének eddigi gyenge védekezését. Hankó: Nem pártpolitikai alapon osztották ki a 17 milliárdos támogatást. Orbán erre büszkén: Dehogynem! Védjen meg téged Orbán Viktor”.

Hankó Balázst, az Orbán-kormány kulturális és innovációs miniszterét csütörtökön tartóztatták le. A korábbi tárcavezetőre a Nemzeti Kulturális Alap körül gyűrűző 17,3 milliárd forintos botrány égett rá. Ebben az derült ki, hogy az NKA egyik ideiglenes testülete, a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma (KKPIK) 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között esetenként több száz millió forinttal támogatott Fidesz-közeli személyiségeket. Maga a tárcavezető – aki az NKA elnöke is volt – az NKA miniszteri keretéből hasonló szellemiségben osztott szét ötmilliárd forintot.

Orbán Viktor egyébként nem sietett haza, a 444 egyik olvasója csak szerdán kora délután kapta lencsevégre a londoni Heathrow repülőtéren, a volt kormányfő az északír–magyar meccs miatt nem ért rá személyesen harcolni az önkény ellen. Két volt minisztere, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát hétfőn, tehát a meccs napján függesztette fel a tiszás többségű Országgyűlés, amelyet követően Seszták Miklós besétált az ügyészségre, míg Hankó Balázs saját családját kamerák elé állítva igyekezett mártírt csinálni magából.