A tiszások 87 százaléka bízik az abban, hogy sikerrel fog járni a NER elszámoltatása

felmérés;közvélemény-kutatás;elszámoltatás;Tisza Párt;21 Kutatóközpont;

2026-10-05 07:15:00 CEST

Az eddigi felelősségre vonással 86 százalékuk elégedett.

A Tisza szavazóinak 87 százaléka arra számít, hogy az elszámoltatás sikeres lesz - derül ki a 21 Kutatóközpont felméréséből, amely a 24 megbízásából készült.

A teljes népességben 61 százalék bízik abban, hogy az előző rendszer gazdasági és politikai elitjének bűncselekményt elkövető tagjai megfelelő büntetést kapnak, 34 százalék viszont nem számít erre.

Az eddigi eredmények megítélése hasonló arányt mutat: az összes válaszadó 17 százaléka teljesen, 44 százaléka inkább elégedett a bűnök feltárásával és a felelősségre vonással. A Tisza támogatóinak 86 százaléka elégedett, ezen belül 28 százalék teljesen, 58 százalék inkább. Elégedetlennek 14 százalékuk mondta magát.

A Fidesz szavazói jóval kevésbé bíznak az elszámoltatás eredményességében: csak a negyedük gondolja úgy, hogy megfelelő büntetés lesz a folyamat vége, több mint kétharmaduk nem számít sikerre. Az eddigi fejleményekkel 31 százalékuk elégedett, 42 százalékuk elégedetlen, 27 százalék pedig megtagadta a választ.

Az adatfelvétel idején az Orbán-kormány két korábbi miniszterét is őrizetbe vették. Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát a parlament korábban felfüggesztette, ahogyan Magyar Péterét is; Hankó Balázst később letartóztatták. A 21 Kutatóközpont telefonos kutatása 2026. szeptember 28. és 30. között, 1000 ember megkérdezésével készült. A minta a teljes lakosságra reprezentatív, a hibahatár plusz-mínusz 3 százalékpont, a részsokaságok vizsgálatánál ennél valamivel nagyobb is lehet.