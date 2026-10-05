Hadházy Ákos: Egy tiszás képviselő is hasznot húzott a paksi földvásárlásokból

Paks;földvásárlás;Hadházy Ákos;

2026-10-05 09:16:00 CEST

Egy 5,5 hektáros, több mint 557 millió forintért megvett terület birtokbaadási jegyzőkönyvében Sárosi József az eladó kapcsolattartójaként szerepel.

A Tisza országgyűlési képviselője, Sárosi József is hasznot húzott a paksi földvásárlásokból - közölte egy hétfő reggeli posztjában Hadházy Ákos.

A korábbi országgyűlési képviselő jelezte, az ügyben korábban már feljelentést tett. A poszt szerint a Paksi Ipari Park Kft. mezőgazdasági területeket hektáronként 100-150 millió forintért vásárolt meg, miközben Hadházy Ákos szerint a piaci ár 1-1,5 millió forint volt. Példaként egy 20 hektáros legelőt említett, amelyért 3 milliárd forintot fizettek. Arra is hivatkozott, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2020-ban egy hektár gyep átlagos ára 800 ezer forint volt. Állítása szerint Sárosi József 2019-ben és 2020-ban, a paksi városüzemeltetési cég akkori vezérigazgatójaként kereste meg a földtulajdonosokat. Azt írta, a tulajdonosoknak azt mondta, hogy a Paksi Ipari Park Kft. először csak előszerződést köthet velük, a végleges adásvételhez pedig a földeket ki kell vonni a művelésből és át kell minősíteni. Hadházy Ákos azt írta, Sárosi József azt mondta, hogy ebben tud segíteni, természetesen sikerdíj ellenében, amelyről külön magánszerződések rendelkezhettek.

A posztban bemutatott egyik dokumentum alapján Sárosi József neve egy 5,5 hektáros terület birtokbaadási jegyzőkönyvében az eladó kapcsolattartójaként szerepel. A földet a Paksi Ipari Park Kft. több mint 557 millió forintért vásárolta meg. Hadházy Ákos szerint Sárosi József közvetítőként vett részt az eladó és az állami cég közötti ügyletben. A független országgyűlési képviselő megjegyezte, korábban feljelentést tett az ügyben, a rendőrség pedig úgy tájékoztatta, hogy elrendelték a nyomozást. Az új információkat és dokumentumokat ezért feljelentéskiegészítésként kívánja átadni a hatóságnak. Kitért arra is, hogy Sárosi József nem volt egyedül az ügyben, mert valakinek bennfentes információkat kellett adnia neki a Paksi Ipari Park Kft.-ből arról, mely területeket akarja megvásárolni a cég; erről későbbre további részleteket ígért.

Mint lapunk korábban is beszámolt róla, Hadházy Ákos augusztus elején jelentette be, hogy feljelentést tesz a Paks II. bővítésére hivatkozva megvásárolt legelők és erdők ügyében. Egy közérdekű adatigénylés adataira hivatkozva azt írta, a Paksi Ipari Park Nkft. 2018 óta összesen 32 milliárd forintért vásárolt ingatlanokat. Példaként egy 24 hektáros erdő- és legelőterületet említett, amelyért állítása szerint 2020-ban 3,5 milliárd forintot, hektáronként 150 millió forintot fizettek, miközben Tolna megyében akkor egy hektár erdő piaci ára szerinte 1–1,5 millió forint volt. Hadházy Ákos már akkor azt állította, hogy a mezőgazdasági területeknél közvetítők járhattak el, akik sikerdíjat kértek a tulajdonosoktól a közvetítésért és az átminősítés elintézéséért.