Ritka káoszt hozott a Forma-1 malajziai visszatérése: a versenyzők még el sem rajtoltak, amikor több autó is elveszítette a gázreakcióját, néhányan pedig kénytelenek voltak megállni a pályán. A rajtot végül megszakították, a mezőny pedig csak jelentős késéssel tudott újra felsorakozni a rajtrácsra.
Hivatalos vizsgálatot indíthat a Pénzügyminisztérium az államkincstár és a korábbi NAV-elnök családi cégének összefonódása miatt.
„Sokan kívülről bűvészkedésnek látják, ahogyan a vak emberek az okostelefont használják. A valóságban a készülék speciális módba kapcsol – például iPhone-on a VoiceOver funkcióval – és a gesztusok jelentése megváltozik. A felhasználó végighúzza az ujját a képernyőn, a program pedig folyamatosan bemondja, milyen elem található az ujja alatt. A kiválasztás dupla koppintással történik. Így a telefon teljes mértékben használható e-mailezésre, böngészésre vagy üzenetküldésre” – tudtuk meg Szuhaj Mihálytól, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány elnökétől, akit az okoseszközök látássérültek életében betöltött szerepéről, érdekes új fejlesztésekről kérdeztünk.
Bankok, kórházak, az amerikai kormány és az izraeli hadsereg szerepel már a Palantir folyamatosan növekvő ügyféllistáján.
Internetre egy év alatt nettó 20 milliót terveznek költeni.
Szakértők szerint vékony jégre megy, aki ilyen programot használ.
Egyre több cég küldi otthoni munkára dolgozóit. Az iskolák bezárása miatt a szülőknek egyébként sincs más lehetőségük, ha fizetést szeretnének kapni.
A szellemi leépülés korai fázisának tekinthető enyhe kognitív zavar kiszűrésére alkalmas beszédfelismerő szoftvert fejlesztenek a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatói.
Az építőipar összes folyamatát lefedő szoftverek használatával akár 30 százalékkal olcsóbban is meg lehetne valósítani a nagyobb beruházásokat.
Magyar fejlesztésű szoftvert használnak a Harvey hurrikán okozta károk felmérésénél Texasban. A DOTO System nevű új, komplex programcsomag a katasztrófa utáni kárfelmérést és a helyreállítás tervezési folyamatát rövidíti meg: a korábban szokásos 36-60 napról akár 30 percre, vagy még kevesebbre.
Illegális szoftvereket, hamis termékeket foglalt le a NAV autószerelő-műhelyekben és autóalkatrész-kereskedések ellenőrzése során. A hamisítók mintegy 67 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak.
Egy brit diák 2015 őszén egy olyan chatbotot, a DoNotPay-t készített, amely segíthet megúszni a parkolási bírságokat. Az idén egy újabb online szolgáltatást indított, ezúttal azoknak a menekülteknek ad segítséget a kérdőívek kitöltésében, akik Észak-Amerikába készülnek bevándorolni.
A Volvo Car Group 59 ezer autót hív vissza motorleállást okozó szoftverhiba miatt javítására - jelentette az Automotive News Europe hírportál.
Hamisításokat leleplező innovációvédelmi szoftverével nagy sikerrel mutatkozott be a Nemzetközi Védjegy Szövetség (International Trademark Association - INTA) kaliforniai kongresszusán egy magyar szabadalmi és védjegy iroda - közölte a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület
Bent volt vagy nem volt bent? A foci örök dilemmája. Ezt a lassan már csapatnyi bíró sem tudja megnyugtatóan megállapítani. Sőt, a felduzzasztott létszám mellett csak nőtt a bírói műhibák száma. Most azonban a FIFA előrukkolt egy új csodaszerkezettel, ami állítólag 100%-os biztonsággal „megmondja” a játékvezetőnek, hogy gólt kell-e ítélnie vagy sem.
Az év legrosszabb napja, az informatika apokalipszise és hasonló címmel jelentek meg az elmúlt napokban címek a világsajtóban 2014. április 9-ről. A 666-os fenevad azonban ezúttal nem az égből jön, nem is a tengerből emelkedik ki, hanem az Egyesült Államok-beli Redmondból (Washington állam) sújt le a világra, neve pedig Microsoft. „Végítélete” pedig abban áll, hogy nem támogatja tovább a Windows XP programot, sem frissítésekkel, sem pedig biztonság-erősítéssel.
Közvetlen kapcsolatot tárt fel a kibertámadások által a világgazdaságnak okozott károk és az illegális szoftverek terjedése között a Microsoft Digital Crimes Unit, az amerikai IDC (International Data Corporation) informatikai és távközlési piackutató vállalat, valamint a Szingapúri Egyetem (National University of Singapore) közösen készített "Az illegális szoftver és a kiberbűnözés" című tanulmánya, amit idehaza a Microsoft Magyarország adott közre.
Összesen 515 látássérült fiatal és felnőtt kap szoftver és digitális diktafon-adományt az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány jóvoltából. A képernyőolvasó és nagyító programok új licenceinek és frissítéseinek, valamint a digitális diktafonoknak és a mikrofonos fejhallgatóknak az összértéke 59 millió forint. Ezek az eszközök nélkülözhetetlen segítséget jelentenek a vak és gyengénlátó emberek számára a tanulásban, a unkavállalásban és a mindennapi életvitelük megkönnyítésében.