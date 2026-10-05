Teljes egészében a magyar WING érdekeltségéhez kerülhet Lengyelország egyik legnagyobb ingatlanfejlesztője

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2026-10-05 12:21:00 CEST

Közel 68 milliárd forintért vásárolná ki lengyel leányvállalatának kisebbségi részvényeseit a magyar WING érdekeltsége. Az Echo Investment a tranzakciót követően mintegy három évtized után a varsói tőzsdéről is távozhat. Az ügylet egyik furcsa eleme: az ajánlott vételár elmarad a piaci árfolyamtól.

Újabb jelentős lépésre készül Lengyelországban a magyar WING ingatlancsoport érdekeltsége. A cég által ellenőrzött Lisala ugyanis megvásárolná a lengyel Echo Investment valamennyi még nem a tulajdonában lévő részvényét, amivel százszázalékos részesedést szerezhetne a társaságban. Az ügylet nagyságrendje 807 millió zloty, vagyis a jelenlegi árfolyam szerint közel 68 milliárd forint.

A WING lapunk kérdéseire küldött válaszában megerősítette, hogy a többségi tulajdonában álló Lisala bejelentette a lengyel pénzügyi felügyeletnek a nyilvános vételi ajánlat meghirdetésére irányuló szándékát. Hozzátették erről október 3-án rendkívüli tájékoztatást tettek közzé. További részleteket azonban egyelőre nem árultak el. A társaság ezt azzal indokolta, hogy tőkepiaci kibocsátóként a befektetők egyenlő tájékoztatásának követelménye köti, ezért a hivatalosan nyilvánosságra hozott információkon túl jelenleg nem tud felvilágosítást adni. A folyamat következő lépéseiről és eredményéről a jogszabályi előírások szerint tájékoztatnak majd. Így egyelőre nem kaptunk érdemi választ a kivásárlás stratégiai céljára, finanszírozási hátterére és a tőzsdei kivezetés tervére vonatkozó kérdéseinkre.

A tranzakció előkészítéséről a PAP Biznes is beszámolt a tőkepiaci közlemény alapján. A Lisala jelenleg az Echo Investment részvényeinek 62,37 százalékát birtokolja. Most a fennmaradó 155 295 466 részvényre, vagyis a társaság 37,63 százalékára készül nyilvános vételi ajánlatot tenni. Részvényenként 5,20 zlotyt, azaz mintegy 437 forintot kínálnának, ami összesen hozzávetőleg 807 millió zlotys, közel 68 milliárd forintos vételárat jelentene.

A lépés súlyát elsősorban az Echo Investment lengyel piaci pozíciója adja. A társaság saját meghatározása szerint Lengyelország legnagyobb ingatlanfejlesztője, amely a lakó-, kereskedelmi és irodai ingatlanpiacon egyaránt jelen van. A vállalat 1996 óta szerepel a varsói értéktőzsdén.

A WING 2019-ben szerzett meghatározó részesedést az Echo Investmentben. A mostani ügylet ezért a már többségi ellenőrzés alatt álló vállalat fennmaradó kisebbségi tulajdonosainak kivásárlását jelentené. A Puls Biznesu hétvégi elemzése szerint a tranzakció végül az Echo Investment varsói tőzsdei kivezetéséhez is vezethet. Ez lezárná a társaság három évtizedes tőzsdei történetét.

A tervezett vételi ajánlatnak ugyanakkor van egy figyelemre méltó sajátossága. A Lisala részvényenként 5,20 zlotyt, azaz körülbelül 437 forintot kínálna, miközben az Echo Investment papírjai pénteken 5,44 zlotyon, mintegy 458 forinton zártak. Az ajánlati ár tehát 4,4 százalékkal alacsonyabb a bejelentést megelőző tőzsdei záróárfolyamnál. Ennek okára is rákérdeztünk a WING-nél, ám erre sem kaptunk választ.

Emiatt a tranzakció sikerében komoly szerepük lehet a nagy lengyel intézményi befektetőknek. A Puls Biznesu adatai szerint az NN OFE nyugdíjalap 9,9 százalékos, az Allianz OFE pedig 9,6 százalékos részesedéssel rendelkezik az Echo Investmentben. A két alap együtt csaknem ötödét birtokolja a vállalatnak.

A teljes kivásárlás tovább erősítené a magyar WING lengyelországi tulajdonosi pozícióját. Az Echo Investment már jelenleg is a csoport ottani jelenlétének központi eleme, Varsó, Krakkó, Lodz, Wroclaw, Katowice, Gdansk és Poznan ingatlanpiacán is jelen van.