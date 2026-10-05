Mészáros Lőrinc már három luxus magánrepülőgép végső tulajdonosa volt 2024-ben

magánrepülő;Mészáros Lőrinc;

2026-10-05 08:42:00 CEST

A három jet vételára összesen megközelítette a 39 milliárd forintot, két gépnél pedig az oknyomozó portál az MBH Bank egyik leányvállalatáig követte a tulajdonosi szálat.

Három luxus magánrepülőgép végső tulajdonosa volt 2024-ben Mészáros Lőrinc - írja az Átlátszó egy birtokába került repülőtéri dokumentum, céges beszámolók és több repülőtéri forrás alapján.

A lap szerint a három gép vételára együttesen megközelítette a 39 milliárd forintot. A dokumentum készítőit nem tudták egyértelműen azonosítani, főbb tartalmi elemeit azonban több, egymástól független reptéri forrásuk is megerősítette.

A két kisebb magánrepülőgép az OE-HUG lajstromjelű Bombardier Challenger 350 és az OE-HOZ jelzésű Bombardier Challenger 3500. Az Átlátszó a céges beszámolókból arra jutott, hogy előbbiért valamivel több mint 7,4 milliárd, utóbbiért összesen 9,2 milliárd forintot fizettek. Az MBH Blue Sky Kft. 2024-től 16 milliárd forint értékű eszközállományt tart nyilván, a „Speciális járművek” között pedig abban az évben 9,197 milliárd forintos növekedés jelent meg. A lap szerint ez minden bizonnyal az OE-HOZ repülőgép-vásárlásának jele.

A megszerzett útmutató alapján Mészáros Lőrinc és családja a piaci árnál kedvezőbb, tulajdonosi díjszabással repülhetnek a magánútjaikon. Hasonló kedvezmény vonatkozott az MBH Bank elnök-vezérigazgatójára. Barna Zsolt magánútjain a dokumentum szerint a piaci árnál kedvezőbben repülhetett, miközben az étel- és italfogyasztást piaci áron kellett fizetnie. Az MBH Bank közölte, hogy Barna Zsolt nem tulajdonosa magánrepülőnek vagy ilyen gépet üzemeltető társaságnak.

A harmadik, Bombardier Global 6500-as gép 2024 szeptemberében érkezett meg, lajstromjele akkor OE-LOT volt, később OE-LAD-ra változtatták. Az Átlátszó szerint ennek tulajdonjogát az AGBVK Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. kezeli, és a repülő végső tulajdonosa ugyancsak Mészáros Lőrinc. A dokumentum visszatérő ügyfélként említi többek között a 4iG-t, a Talentis Groupot, az Indoteket, a V-Hídat és a BDPST-t, valamint az előző kormány Nemzetgazdasági Minisztériumát is.

Mint lapunk korábban is beszámolt róla, Mészáros Lőrinc 2024 végén maga erősítette meg, hogy Várkonyi Andreával az OE-LOT lajstromjelű Bombardier Global 6500-as magánrepülőgéppel utazott Londonba, és azt is, hogy a gép kapcsolatban áll egyik érdekeltségébe tartozó céggel. Azt azonban akkor nem árulta el, pontosan melyik vállalkozásról van szó, illetve tulajdonosi vagy más konstrukció áll-e a háttérben.

A gép 2026 nyarán ismét előkerült: az Átlátszó akkor derítette ki, hogy az OE-LOT lajstromjelet OE-LAD-ra cserélték. Az osztrák légügyi nyilvántartás szerint az üzemeltető továbbra is az Avcon Jet GmbH maradt. Lapunk arról is írt, hogy Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea egy másik, OE-HOZ lajstromjelű Bombardier Challenger 3500-ast is rendszeresen használt; ez a gép 2026 májusában például Budapestről Nizzába repült, miközben Mészáros Lőrincet Cannes-ban fotózták le.