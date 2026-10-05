Teljes egészében a magyar WING érdekeltségéhez kerülhet Lengyelország egyik legnagyobb ingatlanfejlesztője

Közel 68 milliárd forintért vásárolná ki lengyel leányvállalatának kisebbségi részvényeseit a magyar WING érdekeltsége. Az Echo Investment a tranzakciót követően mintegy három évtized után a varsói tőzsdéről is távozhat. Az ügylet egyik furcsa eleme: az ajánlott vételár elmarad a piaci árfolyamtól.