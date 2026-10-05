Közel 68 milliárd forintért vásárolná ki lengyel leányvállalatának kisebbségi részvényeseit a magyar WING érdekeltsége. Az Echo Investment a tranzakciót követően mintegy három évtized után a varsói tőzsdéről is távozhat. Az ügylet egyik furcsa eleme: az ajánlott vételár elmarad a piaci árfolyamtól.
Nemrég már kész tényként közölték, hogy a Mol 1,4 milliárd euróért üti nyélbe az üzletet.
A Gazpromnak és Gazpromnyeftynek a tavalyi amerikai szankciók miatt vált égetővé az eladás. Csaknem másfél milliárd eurós üzletről van szó.
Csillagászati összegű, 400 millió eurós kivásárlási záradéka van a török származású német válogatott középpályás szerződésének.
A nagy tulajdonosok kiszállnak, az energiakereskedő cég a menedzsmenthez kerül. Az átalakulást bevásárlások követhetik.