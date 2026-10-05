32 millió forintos végkielégítést kapott Bús Balázs, amikor 2024-ben el kellett hagynia a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatói tisztségét

Fidesz;végkielégítés;Bús Balázs;

2026-10-05 10:56:00 CEST

Bruttó.

Tizenhat havi végkielégítéssel, bruttó 31,875 millió forinttal távozhatott a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatói tisztségéből 2024. február 15-én a fideszes Bús Balázs – derül ki az NKA-botrány leleplezője, Molnár Áron hétfői Facebook-posztjából. Az összeget Csák János akkori kulturális és innovációs miniszter hivatali ideje alatt ítélték meg a fideszes politikusnak, akinek egyúttal a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnöki tisztségét is el kellett hagynia, mert a Fidesz őt indította polgármesterjelöltként a végül győztes Kiss László ellen az óbuda-békásmegyeri önkormányzati választáson. Az NKA-alelnökség miatt nem kapott végkielégítést.

Molnár Áron közérdekű adatigénylésben kérte ki az erről szóló adatokat. Közlése szerint Bús Balázs eleve csak úgy lehetett NKTK-főigazgató és NKA-alelnök, hogy módosították az NKTK szmsz-ét, a közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Nyolc hónappal a távozása után a fideszes politikus visszatért, újra NKA-alelnök lett, hogy aztán idén áprilisban lemondjon a szervezet körül kitört 17,3 milliárd forintos botrány miatt.