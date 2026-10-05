Nyilvánosságra hozták az NVVH két vezetőjének a vagyonnyilatkozatát, Unger Anna havi ötmillió, Tasnády Katalin havi négymillió forintot keres

vagyonnyilatkozat;Unger Anna;NVVH;Tasnády Katalin;

2026-10-05 13:04:00 CEST

Az elnök Unger Anna csaknem nyolcmillió forinttal tartozik valakinek, az elnökhelyettes Tasnády Katalinnak több tíz millió forintos megtakarítása van.

Közzétették a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének és alelnökének vagyonnyilatkozatát hétfőn az Országgyűlés honlapján.

A parlament még augusztus végén választotta az NVVH elnökének Unger Anna politológust, a hivatal nyomozati elnökhelyettesének pedig Tasnády Katalint, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyészét. Az elnök és az elnökhelyettes megbízatása szeptember 1-jétől hat évre szól.

Unger Anna vagyonnyilatkozata szerint Bicskén rendelkezik egy 145 négyzetméteres családi házzal, jelentős megtakarítása nincs, viszont 7 850 000 forintos tartozása igen. Utóbbi kiegyenlítésében segíthet, hogy amíg az ELTE egyetemi docenseként átlagosan havi 745 ezer forintot keresett, NVVH elnökeként a jövedelme 5 017 810 forint lesz.

Tasnády Katalinnak Budapesten van négy lakása, amelyek közül kettőnek csak részben tulajdonosa, emellett Pócsmegyeren felerészben tulajdonol egy szántót is. Értékpapírban 15 millió forintot tart és több mint 22 millió forintos megtakarítása van lakossági számlákon. A vagyonnyilatkozata tanúsága szerint a fizetése eddig havi másfél millió forint volt, ezután az NVVH elnökhelyetteseként 3 942 565 forintot fog.

Gazdasági érdekeltségről sem az elnök, sem az elnökhelyettes nem nyilatkozott.