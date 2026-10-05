Négy-hat újabb ügy átvételére készül az NVVH az év végéig

Seszták Miklós;Unger Anna;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;

2026-10-05 12:12:00 CEST

A hivatal eddig négy nyomozást vett át, a Seszták Miklóshoz kapcsolódó eljárás pedig a Volánbusz beszerzésein túl ingatlan- és építőipari beruházásokból származó pénzeket is érint.

Újabb négy-hat ügyből álló csomag átvételét tervezi az év végéig a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) - derült ki az RTL Házon kívül című műsorából.

Az NVVH elnöke – idézi a a 24 – ezt a végleges épületbe költözéshez és a szükséges létszámbővítéshez kötötte. Unger Anna közölte, hogy eddig négy ügyet vettek át, amelyeknél az újonnan érkezett nyomozók és ügyészek már rendelkeztek előzetes ügyismerettel.

A Seszták Miklóshoz kapcsolódó nyomozás nemcsak a Volánbusz beszerzéseire terjed ki. A szervezet vezetője szerint ingatlan- és építőipari beruházásokból származó pénzek „lesápolását” is vizsgálják. A politikus őrizetbe vételéről azt mondta, az elnökhelyettes éppen az ügyek átvételéről szóló határozatokkal ment a Központi Nyomozó Főügyészségre, amikor Seszták Miklós is megjelent ott. Ezt véletlen egybeesésnek nevezte.

A mentelmi jog felfüggesztésének kihirdetése után az elnökhelyettes kezdeményezte az őrizetbe vételt. Tasnády Katalin az iratok átvételét intézte, a korábbi megfigyelést viszont nem az NVVH, hanem a Központi Nyomozó Főügyészség végezte leplezett eszközökkel. A Nemzeti Kulturális Alap (NKA)-ügyben, amelyben Hankó Balázs neve is felmerült, a hivatal vezetője a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi szerveinek munkáját alaposnak és hatékonynak értékelte, az ügyészségtől átvett eljárásoknál ugyanakkor a korábbi nyomozások elhúzódását kifogásolta.

Az átvett ügyek alapján Unger Anna visszatérő elemnek nevezte a politikai kapcsolatrendszer üzletszerű felhasználását. Ennek egyik formájaként olyan közvetítőkről beszélt, akik egy hivatal és egy állampolgár vagy vállalkozás közé kerülnek; őket „politikai sápszedő szereplőknek” nevezte. Azt is közölte, hogy sem a miniszterelnök, sem más politikus nem tudja befolyásolni az NVVH működését.