Magyar Péter szerint Orbán Viktor bedöntötte Hankó Balázs gyenge védekezését

Orbán Viktor;Nemzeti Kulturális Alap;Magyar Péter;Hankó Balázs;

2026-10-04 13:33:00 CEST

„Védjen meg téged Orbán Viktor” – jegyezte meg a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Orbán Viktor tegnap bedöntötte a börtönben ülő miniszterének eddigi gyenge védekezését – állapította meg Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Bejegyzésében a miniszterelnök arra reagált, hogy – mint arról mi is beszámoltunk – egy felvétel szerint Orbán Viktor országjárásának egyik zártkörű rendezvényén, a volt kormányfő beszédében előkerült a Hankó-ügy is. A korábbi miniszterelnök úgy fogalmazott, „minden korábbi kultuszminiszterem olyan volt, aki a békesség érdekében ezeknek [újkommunisták-liberálisok – szerk.] is adott valamilyen kulturális támogatást. A Hankó volt az első, aki azt mondta, hogy bocsánat, a kormánynak van egy programja, van egy szellemi tartalma, ami abba az irányvonalba esik nagyjából kultúra, azt támogatom, ami aberráció, szembe megy, hazafiatlan, meg a Jóisten LMBTQ, nem tudom, mi az anyámkínja bocsánat, azoknak meg nem adok. Ezért van Hankó a börtönben”. Hozzátette, hogy ami történik, az az SZDSZ kulturális bosszúja a keresztény kormány keresztény kultuszminiszterével szemben, és azt is előrevetítette, hogy fognak még hasonló dolgok történni.

„Hankó: Nem pártpolitikai alapon osztották ki a 17 milliárdos támogatást. Orbán erre büszkén: Dehogynem! Védjen meg téged Orbán Viktor”

– foglalta össze Magyar Péter a történteket.

Hankó Balázst, az Orbán-kormány kulturális és innovációs miniszterét csütörtökön tartóztatták le. A korábbi tárcavezetőre a Nemzeti Kulturális Alap körül gyűrűző 17,3 milliárd forintos botrány égett rá. Ebben az derült ki, hogy az NKA egyik ideiglenes testülete, a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma (KKPIK) 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között esetenként több száz millió forinttal támogatott Fidesz-közeli személyiségeket. Maga a tárcavezető – aki az NKA elnöke is volt – az NKA miniszteri keretéből hasonló szellemiségben osztott szét ötmilliárd forintot.

Orbán Viktor egyébként nem sietett haza, a 444 egyik olvasója csak szerdán kora délután kapta lencsevégre a londoni Heathrow repülőtéren, a volt kormányfő az északír–magyar meccs miatt nem ért rá személyesen harcolni az önkény ellen. Két volt minisztere, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát hétfőn, tehát a meccs napján függesztette fel a tiszás többségű Országgyűlés, amelyet követően Seszták Miklós besétált az ügyészségre, míg Hankó Balázs saját családját kamerák elé állítva igyekezett mártírt csinálni magából.