A norvég közmédia elismerte, hogy nem volt fix találkozó lebeszélve Magyar Péterrel, időpontot kértek a miniszterelnöktől

média;külföldi sajtó;Magyar Péter;

2026-10-05 18:17:00 CEST

A kormányfő kedvenc terepén, Facebook-kommentben is üzent az NRK riportere.

Mint előzőleg megírtuk, néhány, a sajtóval való nem megfelelő bánásmóddal kapcsolatos hír miatt Magyar Péter Facebook-posztban reagált a történtekre. Ebben egyebek közt tagadta, hogy lett volna fix időpontja interjúra a norvég köztelevízióval, miképp azt is, hogy udvariatlanul bántak volna a norvég stábbal. A témában most újabb fejlemények adódtak.

A 444 megkereste a norvég közmédiát az esetleges félreértés tisztázása érdekében, s az NRK válaszolt is nekik, elismerve, hogy konkrét időpontjuk valóban nem volt a magyar kormányfővel. „A nyár folyamán főként telefonon tartottuk a kapcsolatot a miniszterelnök sajtótitkárával. Azt mondták nekünk, hogy a miniszterelnök nagyon elfoglalt, de ha július 27-én vagy 28-án találkozunk a parlamentben, ahol ő is ott lesz, akkor valószínűleg tud majd válaszolni a kérdéseinkre az ülés előtt. Tudatában voltunk annak, hogy nem egy hosszú leüléses interjúról állapodtunk meg” - írta Zofia Paszkiewicz, az NRK interjú reményében Budapestre látogató berlini tudósítója.

Paszkiewicz szerint az ülés előtt aztán felhívták őket azzal, hogy a miniszterelnök egyik napon sem tud nekik interjút adni, ezután pedig a norvégok hiába kértek másik időpontot, sőt, Magyar Péter következő sjatótájékoztatóján sem tehettek fel kérdést. Ezek után azt kérték, hogy hadd beszéljenek legalább valaki mással a kormányból vagy egy szóvivővel, de a norvég riporter állítása szerint azt válaszolták nekik, hogy ne keressék többet a magyar kormány sajtószolgálatát.

Zofia Paszkiewicz ezek után Magyar Péter kedvenc terepén, Facebook-kommentben is jelzett a magyar kormányfőnek: „Tisztelt Magyar Péter miniszterelnök úr! A Norvég Közszolgálati Műsorszolgáltató (NRK) szeretne találkozni Önnel, hogy kérdéseket tegyen fel, és tisztázza az esetleges félreértéseket. Kérjük, adjon időpontot interjúra; bármikor visszatérünk Budapestre az Önnek megfelelő időpontban, hogy beszélgessünk a Magyarországon végzett fontos munkájáról” - írta a riporter az alá a poszt alá, ahol a miniszterelnök a sajtóval való bánásmóddal kapcsolatos aggályokra reagált.

Cikkünk írásáig a kormányfő viszontkommentet nem írt a felkérésre.