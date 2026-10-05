A Fidesz brüsszelezve követeli, hogy a kormány álljon ki az „Ukrajna ellenségei” listára felkerült Hidvéghi Balázs mellett

Fidesz;Ukrajna;Hidvéghi Balázs;Kerkez Milos;Magyar-kormány;

2026-10-05 17:34:00 CEST

A volt kormánypárt szerint a Magyar-kormány a Magyarországnak amúgy is járó uniós forrásokat megalkuvással és behódolással akarja meghálálni.

A Fidesz diplomáciai lépéseket vár Orbán Anita külügyminisztertől és Magyar Péter miniszterelnöktől azután, hogy Kerkez Milos magyar válogatott labdarúgó után a fideszes Hidvéghi Balázs is az ukránok „halállistájára” került.

Az ellenzéki párt MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írták: felszólítják a miniszterelnököt és a külügyminisztert, hogy azonnal tegyék meg a szükséges diplomáciai lépéseket, „állítsák vissza Magyarország tekintélyét” és utasítsák vissza Ukrajna barátságtalan lépéseit. A közlemény szerint az ukrán vezetés „bohócnak nézi” Magyar Pétert és kormányát. Azzal, hogy a válogatott labdarúgó mellett egy országgyűlési képviselőt is nyíltan listáznak az ukránok ellensége oldalon, Ukrajna egyértelműen a dominanciáját mutatja ki „a gyenge, tehetetlen, Brüsszelbarát magyar kormány felett” - fogalmaztak.

A Fidesz szerint ide vezetett Magyar Péter és a Tisza-kormány „elvtelen, meghunyászkodó külpolitikája”, amely a kampányban nyújtott támogatást és a Magyarországnak amúgy is járó uniós forrásokat szerintük „megalkuvással és behódolással” akarja meghálálni. Példátlannak nevezték, hogy egy országgyűlési képviselőt fenyegetnek és a külügy meg sem szólal.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség adta hírül korábban, hogy Kerkez Milos, a magyar labdarúgó-válogatott védőjátékosa is felkerült a Mirotvorec (Béketeremtő) nevű, 2014 óta Kijevben működő szélsőséges honlap listájára. Az orosz-ukrán konfliktus kitörését követően életre hívott adatbázis az általa „Ukrajna ellenségeinek” vagy oroszbarátnak tekintett személyek adatait teszi közzé. A magyar balhátvédet és apját azután listázták, hogy a szeptember végi Magyarország-Ukrajna (0-1) Nemzetek Ligája-mérkőzésen összeszólalkozott egy ukrán játékossal, majd apja a közösségi médiában egy orosz rapcsapat zenéjét vágta be az esetről készült videó alá. Hidvéghi Balázs fideszes országgyűlési képviselő október elején egy sajtótájékoztatón szégyennek nevezte, hogy a magyar külügyi tárca szerinte nem állt ki Kerkez Milos és apja mellett.

A Mirotvorecnek egyébként elviekben nincs köze az ukrán államhoz. Egy gyanús hátterű oldalról van szó, ukrán diplomáciai körökben inkább problémásnak tekintik, éppen azért, mert bizonyos országokkal - például Magyarországgal - hátrányosan befolyásolja a kapcsolatokat. Az sem zárható ki, hogy valamilyen módon orosz közreműködéssel tartják fenn, erre az is utal, hogy orosz sajtóorgánumok előszeretettel szemlézik - Kerkez listázására is az orosz állami hírügynökség hívta fel a figyelmet. Ellentmond ennek a sejtésnek ugyanakkor, hogy a listázó portál Heorhij Tuka volt luhanszki ukrán kormánybiztos, később a megszállt területekkel foglalkozó minisztérium helyettes vezetőjének az irányításával indult el, Tuka pedig az oldallal együtt Oroszországban idén felkerült a terrorizmust támogató oldalak listájára.

Kerkez Milos korábban leszögezte, soha nem támogatott semmilyen agressziót, Szoboszlai Dominikot védte meg az ominózus meccsen és ezt bármelyik másik országgal szemben is megtette volna. Azért pedig nem tud felelősséget vállalni, hogy az édesapja mit posztol ki - tette hozzá.