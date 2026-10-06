Nincs mire várni, az MNB most már inkább felpörgetné az euróbevezetés előkészítését

MNB;forintárfolyam;inflációs cél;euróbevezetés;ERM-2;

2026-10-06 14:56:00 CEST

Ha lehet hitelt adni a Tisza-kormány euróbevezetési tervének, nincs értelme halogatni az euró előszobájának számító ERM-2 csatlakozást, mondta Kurali Zoltán MNB-alelnök. A jegybankár szerint a kormány menetrendje 2029-es ERM-2 belépéssel, 2031-es döntéssel és 2032. január 1-jei bevezetéssel konzisztens.

A kormány a következő napokban, hetekben – még októberben – nyújtja be a parlamentnek a 2027-es költségvetést, illetve az ehhez tartozó hároméves előretekintésű (2027–2029) makrogazdasági előrejelzését. Miután a Tisza-kormány rögtön a választások megnyerése, még a megalakulása előtt elkötelezte magát az euróbevezetés mellett, a piacok számítanak erre. Az euróbevezetés felé tett első kormányzati lépés egy hiteles makrogazdasági pálya felvázolása lesz, amelynek azt kell tartalmaznia, hogy a magyarországi államháztartási hiányt, piaci kamatokat, inflációt milyen lépésekben csökkentik az euróbevezetéshez szükséges szintekre. A kormány azt vállalta, hogy 2030-ra teljesíti az euróbevezetés feltételeit, ami ha sikerülne – a szükséges türelmi idő miatt, amit az euró előszobájának nevezett ERM-2 árfolyamrendszerben kell a belépés előtt eltölteni – 2031 januári, de nagyobb valószínűséggel 2032 év eleji euróbevezetést jelentene Magyarországon.

Ha a kormány középtávú makrogazdasági konvergenciaterve sikeres és hiteles lesz, akkor nincs értelme várni az ERM-2 csatlakozással – erről Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke beszélt a Portfolio.hu Back to Europe című konferenciáján. Az alelnök szerint, ha a tervek meglesznek, azonnal bele kell vágni az ERM-2 csatlakozási tárgyalásokba – tette hozzá.

A forint jelenleg szabadon lebeg az euróval és minden más devizával szemben – az árfolyam tág határok között változhat. Az ERM-2 rendszer lényege, hogy a forintot az euróárfolyamhoz rögzítik – már a várható belépési, átváltási árfolyamon – és a belépést megelőző két évben a forint az euróhoz képest plusz-mínusz 15 százalékos sávban ingadozhat csak. Ha szükséges, akkor a forint védelme érdekében az MNB és az Európai Központi Bank (EKB) is beavatkozhat – vagyis már az eurócsatlakozás előtt extra védelmet élvezne a forint. A plusz-mínusz 15 százalékos sáv rendkívül széles, ez a jelenlegi 365 forintos euróárfolyamot nézve 310–420 forintos sávot jelentene. Az ERM-2 rendszerbe már be lehet lépni az eurócsatlakozási kritériumok teljesítése előtt is, így egy 2029-es ERM-2 csatlakozással sikerülhet akár a 2031. januári euróbevezetés is.

Az MNB azonban azzal számol, hogy ha 2029-ben csatlakozunk is az euró előszobájához, akkor 2031-es döntéssel 2032. januári csatlakozás adódik a kormány eddig megismert menetrendjéből.

A bevezetési folyamatot a várakozások szerint a szeptemberben 2,5 százalékra módosított inflációs cél segíteni fogja és jó eséllyel biztosítani fogja az euróbevezetés inflációs kritériumának teljesítését – fogalmazott Kurali Zoltán. Az MNB a szeptemberi ülésén jelentett be, hogy mintegy az eurócsatlakozás előkészítéseként az MNB inflációs célját 3 százalékról 2,5 százalékra csökkenti 2028 januárjától. Az EKB, azaz az eurózóna inflációs célja évi 2 százalékos infláció elérése és fenntartása, tehát az MNB-nek a konvergencia jegyében majd 2 százalékra kell csökkentenie célját – erre valószínűleg 2029-ben kerül sor. Jelenleg rendkívül alacsony a magyar infláció, idén az MNB idénre 1,8 százalékos fogyasztói áremelkedést vár, 2027-re viszont 3 százalékra gyorsul a drágulás, részint az energiaárak és a dohány jövedéki adójának emelése miatt. 2028-ra azonban az MNB már 2,6 százalékos inflációt vár – ez lehet az egyik magyarázata annak, hogy csak 2028 januárjától csökkenti az inflációs célját 2,5 százalékra.

Az MNB elemzése szerint az euróbevezetés előnye, hogy csökkenti az inflációt és az inflációs várakozásokat, megszünteti az euróval szembeni árfolyamkockázatot, illetve más devizákkal szemben is jelentősen csökkennek az ingadozások. Az eurózónához való csatlakozással automatikusan alacsonyabbak lesznek az állampapírhozamok és a piaci kamatok is. Például a lakosság esetében piaci alapon elérhetővé válik a 3–4 százalékos lakáshitel mindenféle állami támogatás nélkül, ahogy ez jelenleg is létezik Szlovákiában, Szlovéniában vagyis az eurót használó régiós országokban. A hátrányok között lehet említeni az önálló monetáris politika elvesztését, a bevezetéshez szükséges költségvetési hiánycsökkentés gazdasági-társadalmi áldozatát.