Megtette első lépését a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a magyar euró bevezetése felé. Az irányadó kamat 5,5 százalékon maradt.
Nagy Márton szerint egy magasabb inflációs cél ösztönzőleg hatna a gazdaságra, a növekedésre.
Az MNB szerint őszre minden rendben lesz, a durvuló költségvetési hiány sem okoz gondot, és nem sok szó esik a második hullám lehetőségéről.
Az infláció a korábban jelzettnél később, 2018 közepére emelkedhet a 3 százalékos jegybanki cél közelébe, míg a magyar gazdaság növekedése folytatódik az év hátralévő részében az év eleji átmeneti lassulást követően - áll a Magyar Nemzeti Bank (MNB) csütörtökön publikált, legfrissebb Inflációs jelentésében.