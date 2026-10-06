Minden az euróbevezetés hitelességén múlik, miközben a világ nagy gazdaságaiban több évtizedes csúcsra emelkedtek, Magyarországon estek az állampapír-hozamok

államadósság;államkötvények;euróbevezetés;hozamok;

2026-10-06 06:02:00 CEST

A GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése szerint a befektetők eurócsatlakozási várakozása egyelőre erősebbnek bizonyul a globális trendnél.

2026 nyarán az USA 30 éves állampapírjának hozama 5,3 százalék fölé emelkedett, Japánban és Európában szintén többéves csúcsokat jegyeztek. A globális hozamemelkedés mögött strukturális okok állnak: növekvő államadósságok, magas államháztartás hiányok miatt megnövekvő hitelfelvétel, a felfutó vállalati tőkeigény, geopolitikai feszültségek és inflációs nyomás.

Az OECD-tagországok forgalomban lévő állampapír-állománya 2025-ben elérte a 61 ezer milliárd dollárt, és 2026-ban tovább növekszik. A magas állami kibocsátással párhuzamosan emelkedik a technológiai nagyvállalatok tőkeigénye, különösen a mesterséges intelligenciához kapcsolódóan. Az adatközpontok, a félvezetőgyártás és az energetikai infrastruktúra különösen sok tőkét igényel. Ráadásul az államok és a vállalatok ugyanazokért a megtakarításokért versenyeznek, ami emeli a reálhozamokat.

Az OECD szerint kilenc technológiai nagyvállalat 2026 és 2030 közötti összesített tőkeberuházása a tervek szerint eléri a 4100 milliárd dollárt. Ehhez jön a geopolitikai bizonytalanság és az energiaárak emelkedése, amelyek inflációs nyomást tartanak fenn. A GKI értékelése szerint a globális hozamok csúcspontjukat még nem érték el. Magyarország hozamai ezzel szemben csökkentek, az eurócsatlakozási várakozások, a forint erősödése és az uniós forrásokhoz való hozzájutás hatására.

Miért csökkentek a magyar hozamok, miközben a világ többi részén emelkedtek?

Magyarország esetében az eurócsatlakozási várakozások önálló mozgatóerőként hatnak. A tízéves hozam 2026 márciusában még 7,17 százalékon állt, júniusra 5,03 százalékra esett, jelenleg 5,74 százalékon jár. A forint erősödése, az uniós forrásokhoz való hozzájutás és a 2030-as eurócsatlakozási szándék megerősítése együttesen húzták le a hozamokat.

Ez a folyamat valós és mérhető, de egyetlen tényezőn múlik: az eurósztori hitelességén. Ha ez megkérdőjeleződik, a globális emelkedő trend azonnal érvényesülni kezd.

Az euróban kibocsátott 10 éves állampapírok átlagos hozama már 4,1 százalékra emelkedett a tavalyi év végi 3,3 százalékról. Ez a referenciaszint emelkedik, és magával húzza a magyar hozamok alsó korlátját is. A magyar állampapírpiac jelentős, kockázatérzékeny külföldi befektetői jelenléte kétélű: most az eurósztori miatt vásárolnak, de érzékenyek a hitelességi változásokra. A GKI szerint a következő években a globális hozamemelkedés és a hazai eurócsatlakozási folyamat egymás ellen hat, és az egyensúly fenntartása a 2030-as menetrend következetes teljesítésén múlik.