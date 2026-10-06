A parlamenti választást megelőző fél évben 23 milliót kapott Rubint Réka cége Rogán Antal tárcájától

támogatás;Miniszterelnökség;Rubint Réka;

2026-10-06 14:04:00 CEST

A Miniszterelnökség vizsgálja a támogatások odaítélésének, felhasználásának és elszámolásának körülményeit.

A Központi Információs Közadat-nyilvántartás alapján az áprilisi országgyűlési választás előtti bő fél évben a Miniszterelnöki Kabinetiroda 13 + 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást adott a Norbi Duci Tréning Nkft.-nek, amelynek tulajdonos-ügyvezetője Rubint Réka – írja a 24.

A cikk szerint

2025 szeptembere és decembere között 13,

míg 2026. január és április közt 10 millió forintot

folyósított a Rogán Antal által vezetett tárca a cég „szakmai feladatainak” támogatására.

A portál a jogutód, Ruff Bálint vezette Miniszterelnökséghez fordult kérdéseivel az előző kormány által adott támogatással kapcsolatban. A kormányzati kommunikációtól azt a választ kapta, hogy a birtokukban lévő információk alapján 23 milliós kifizetést látnak, idén februári végdátummal. E szerint „a Miniszterelnökségen rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Norbi Duci Tréning Nonprofit Kft. 2025 szeptembere és 2026 februárja között 10 millió + 3 millió + 10 millió forint, azaz összesen 23 millió forint támogatást kapott a Miniszterelnöki Kabinetirodától. A kifizetett összegből a kedvezményezett 12.388 forintot visszafizetett a kabinetirodának mint fel nem használt támogatást.” A kifizetés célja „ingyenes közösségi tornák megszervezése, valamint azok népszerűsítése” volt. Az nem világos, hogy ennek a támogatása miért Rogán Antal tárcája alá tartozott.

Arra a kérdésre, hogy felülvizsgálják-e a támogatást, azt válaszolták,

a Miniszterelnökség vizsgálja a támogatások odaítélésének, felhasználásának és elszámolásának körülményeit.

A kormány kiemelt célja, hogy a közpénz felhasználása jogszerű és ellenőrizhető legyen.