Meghalt Kenya első igazolt ebola-fertőzöttje

Kenya első igazolt ebola fertőzöttje meghalt – jelentette be kedden Aden Duale egészségügyi miniszter az ORF beszámolója szerint. A beteg a Kongói Demokratikus Köztársaságban élt, és szombaton érkezett Nairobiba.
A kenyai hatóságok eddig 28 olyan embert azonosítottak, aki kapcsolatba került vele, köztük családtagokat és az őt ellátó egészségügyi dolgozókat. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatása szerint keresik a további 23 utasát és négy személyzeti tagját is annak a repülőjáratnak, amellyel a beteg Kenyába utazott.
A Kongói Demokratikus Köztársaság történetének legsúlyosabb ebola-járványával küzd. A járványt május közepén jelentették be, de feltehetően már hónapokkal korábban elkezdődött. Az ORF szerint eddig több mint nyolcezer megbetegedést és négyezernél is több halálesetet regisztráltak a vírus ritka Bundibugyo-változatával összefüggésben.
A járvány korábban a Kongói Demokratikus Köztársasággal keleten szomszédos Ugandára is átterjedt, ahol húsz esetet és két halálesetet jegyeztek fel. A WHO azonban augusztusban ebola-mentesnek nyilvánította az országot.