Meghalt Kenya első igazolt ebola-fertőzöttje

Kenya;Kongói Demokratikus Köztársaság;ebolajárvány;

2026-10-06 19:30:00 CEST

A Kongói Demokratikus Köztársaságból érkezett Nairobiba, Kenya fővárosába az a kenyai állampolgár, akinél kimutatták a vírust. A hatóságok eddig 28 kontaktját azonosították, köztük családtagokat és egészségügyi dolgozókat.

Kenya első igazolt ebola fertőzöttje meghalt – jelentette be kedden Aden Duale egészségügyi miniszter az ORF beszámolója szerint. A beteg a Kongói Demokratikus Köztársaságban élt, és szombaton érkezett Nairobiba.

A kenyai hatóságok eddig 28 olyan embert azonosítottak, aki kapcsolatba került vele, köztük családtagokat és az őt ellátó egészségügyi dolgozókat. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatása szerint keresik a további 23 utasát és négy személyzeti tagját is annak a repülőjáratnak, amellyel a beteg Kenyába utazott.

A Kongói Demokratikus Köztársaság történetének legsúlyosabb ebola-járványával küzd. A járványt május közepén jelentették be, de feltehetően már hónapokkal korábban elkezdődött. Az ORF szerint eddig több mint nyolcezer megbetegedést és négyezernél is több halálesetet regisztráltak a vírus ritka Bundibugyo-változatával összefüggésben.

A járvány korábban a Kongói Demokratikus Köztársasággal keleten szomszédos Ugandára is átterjedt, ahol húsz esetet és két halálesetet jegyeztek fel. A WHO azonban augusztusban ebola-mentesnek nyilvánította az országot.