A világ még nem készült fel egy pusztító járvány kitörésére

A világ nem készült fel megfelelően egy olyan járvány kitörésére, amely annyira széleskörű, súlyos, tartós és összetett volt, mint az ebola – fogalmazta meg saját magukkal szemben is bíráló, őszinte véleményét Dr. Margaret Chan. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója az ebola-hullám tanulságait levonva egyúttal bejelentette, hogy a hasonló katasztrófák elkerülése érdekében 100 millió dolláros készenléti alapot hoznak létre azért, hogy minél gyorsabban lehessen reagálni egy újabb pusztító járvány jelentkezése esetén.