A Kongói Demokratikus Köztársaságból érkezett Nairobiba, Kenya fővárosába az a kenyai állampolgár, akinél kimutatták a vírust. A hatóságok eddig 28 kontaktját azonosították, köztük családtagokat és egészségügyi dolgozókat.
Nem elég a megbetegedések elleni küzdelem, vakcina és megfelelő kezelés nélkül, a járvány gócpontjában fegyveres harcok dúlnak, sok a belső menekült.
A WHO ismét a járvány gyors terjedésére figyelmeztet.
A világon 52 736 076 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 293 192, a gyógyultaké pedig 34 149 778 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint péntek reggeli adatai szerint.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bejelenti csütörtökön, hogy véget ért Nyugat-Afrikában az eddigi legsúlyosabb Ebolajárvány, miután megszűnt a betegség terjedése az utolsó, még érintett országban, Libériában is – derült ki a WHO szerdán kiadott közleményéből, amely szerint az utóbbi két évben több mint 11 ezer halottat követelt a kór.
A világ nem készült fel megfelelően egy olyan járvány kitörésére, amely annyira széleskörű, súlyos, tartós és összetett volt, mint az ebola – fogalmazta meg saját magukkal szemben is bíráló, őszinte véleményét Dr. Margaret Chan. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója az ebola-hullám tanulságait levonva egyúttal bejelentette, hogy a hasonló katasztrófák elkerülése érdekében 100 millió dolláros készenléti alapot hoznak létre azért, hogy minél gyorsabban lehessen reagálni egy újabb pusztító járvány jelentkezése esetén.
Két újabb ebolagyanús pácienst vizsgálnak Nagy-Britanniában - közölték kedden a brit egészségügyi hatóságok. Előző nap egy ápolónőnél, aki a járvány sújtotta nyugat-afrikai Sierra Leonéból tért haza, már kimutatták a fertőzést a skóciai Glasgowban.
Európában nagyon alacsony annak a kockázata, hogy ebolajárvány törjön ki - hangsúlyozta Jakab Zsuzsanna, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális igazgatója szerdán Brüsszelben, az Európai Parlament (EP) környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakbizottsága előtti meghallgatásán.
Barack Obama tegnap bejelentette, hogy az Egyesült Államok háromezer katonát küld Libériába, hogy segítséget nyújtsanak az ebolajárvány elleni harcban. Az amerikai katonák új orvosi központok felépítésében, illetve az orvosi-ápolói személyzet kiképzésében nyújtanak támogatást.
Egy madridi kórházban meghalt az a spanyol pap, akit ebolával kezeltek, miután Libériában megfertőződött a kórral. A 75 éves férfin egy kísérleti gyógyszert próbáltak ki. Az amerikai hatóságok úgy döntöttek: Libéria is megkapja a kísérleti amerikai szérumot, a ZMappot, ami etikai kérdéseket is felvet: a készítménnyel eddig csak majmokon kísérleteztek, emberen soha.
Kétnapos ülést kezdett szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti bizottsága, hogy megvitassa a Nyugat-Afrikában kitört ebolajárvány miatt szükséges intézkedéseket – közölte az ENSZ egyik szóvivője. A rendkívüli tanácskozás célja a javaslatok szerint kinyilvánítani, hogy a járvány nemzetközi aggodalomra okot adó vészhelyzetet teremtett az egészségügyi intézményrendszerben, s ennek megfelelő ideiglenes intézkedéseket javasolni a járvány nemzetközi terjedésének megfékezésére.
Egyre drámaibb mértékben pusztít az ebola. A nyugat-afrikai Guineában már 83 ember vesztette életét a vérzéses megbetegedésben.