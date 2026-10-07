Az NKA-kérdőíve is azt mutatja, kénytelen sietni a kormány a botrány mielőbbi lezárásával

botrány;kérdőív;Nemzeti Kulturális Alap;Hankó Balázs;

2026-10-07 09:33:00 CEST

Bár a kulturális és művészeti támogatási rendszer reformjáról indított párbeszédben a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) valójában mindössze két konkrét megoldást vet fel, az anonim és a pontozásos bírálat éppen azokra a problémákra reagál, amelyek az elmúlt években a legtöbb kritikát kiváltották.

Ugyan a Radnai Márk által, működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztosként vezetett Közhang felülete idén augusztus végén épp a társadalmi egyeztetés végett indult el (többek között a kultúráról), az NKA most külön kérdőívben kéri ki az emberek véleményét arról, hogyan valósuljon meg a kulturális és művészeti támogatási rendszer reformja.

Kerestük a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumot, valamint az NKA-t is, miért volt arra szükség, hogy erről a kérdésről külön egyeztetés szülessen és figyelembe veszik-e lehetőség szerint a Közhang felületén gyűjtött javaslatokat a végső döntéshez. Válasz hiányában egyelőre csak feltételezhető, hogy az elmúlt hónapokban gyűrűző NKA-botrányokkal kapcsolatos számtalan kritika állhat az október 30-ig kitölthető kérdőív hátterében.

Az NKA 17 milliárdos botránya az áprilisi választások óta az egyik legszélesebb körben bírált ügy, az országos közbeszéd egyik legfelkapottabb témája. Ezzel pedig jól láthatóan tisztában van a két legnagyobb párt is: a Fidesz politikusai, a párt szimpatizánsai, közéleti személyiségei, véleményvezérei hónapok óta politikai koncepciós eljárást, kirakatpert emlegetnek, a Tisza-kormány pedig mindent megtesz, hogy hétről-hétre eredményeket mutasson fel a bűnösök felelősségre vonásában.

A Molnár Áron színész, aktivista által áprilisban kirobbantott botrány szerint az NKA állami kifizetőhelyként működött,

látványosan olyan előadókat támogatva milliókkal, akik főleg a kampányidőszakban aktívan kiálltak a Fidesz-KDNP mellett. (Köztük Tóth Gabi, az Edda, Muri Enikő, Fásy Ádám, Mága Zoltán és Kis Grófo is.)

A nyomozás során eddig 11 személynek rendelték el a letartóztatását, köztük Bús Balázs (korábbi NKA elnök), Ughy Attila (a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának korábbi elnöke), Krucsainé Herter Anikó (a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő korábbi/ Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter által felfüggesztett főigazgatója), Unger Erika (az NKTK kabinetvezetője), Burom Gábor (a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi miniszteri kabinetfőnök-helyettese), Zámbó Nóra, a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi miniszteri kabinetfőnök-helyettese), Konczos Nóra (Hankó Balázs egykori kabinetfőnöke). Szeptemberben pedig egy konkrét támogatáshoz kapcsolódóan tartóztatták le Fásyné Gurzó Máriát (Fásy Ádám feleségét) és Szabó Sándort (a Munkácsy Art Kft. tulajdonos-ügyvezetőjét). A legnagyobb port viszont Varga-Bajusz Veronika (a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkára) és Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatása jelentette.

Utóbbi olyannyira, hogy az egykori kulturális miniszterrel szinte egy időben, korrupciós vádak alapján letartóztatott Seszták Miklós, korábbi nemzeti fejlesztési miniszter esete a nyilvánosságban szinte eltörpült Hankó Balázs mellett. A Fidesz több politikusa (köztük Takács Péter egykori egészségügyi államtitkár) még az őrizetbe vétel előtt a közösségi médiában és a sajtóban is igyekezett egyértelművé tenni, kitartanak Hankó Balázs mellett, sőt, még egy szentmisét is tartottak az egykori miniszterért.

Mindemellett a párt szemmel láthatóan előre felkészült a várható kimenetelre, még az őrizetbe vétel előtt a HírTv-nek adott exkluzív interjút Hankó Balázs, amelyet maga Orbán Viktor is reklámozott a közösségi médiában.

Egy ilyen közhangulatban pedig a kulturális kormányzat valószínűleg nem várhat arra, hogy a Közhangon feltüntetett ezernyi társadalmi kérdés közül mihamarabb összegyűljön annyi, kimondottan az NKA pályázati rendszerének reformjára vonatkozó javaslat, hogy abból már valódi szakmai és társadalmi egyeztetésen alapuló döntés születhessen. Főleg, hogy közben továbbra is akadnak újabb áldozatai az intézmény hosszú évekig tartó átláthatatlan és ezer sebből vérző pályázati rendszerének. A prae.hu egy közösségi média bejegyzésben jelentette be, a jövő évben esedékes 20. évfolyama után nem jelenik meg többé az Apokrif Online Irodalmi Folyóirat. Az okok között a szerkesztőség az „instabil” vagy sok esetben zéró állami támogatásból fakadó állandó stresszt, fásultságot jelölte meg. „Ennyit az NKA döntéseinek szakmaiságáról” – írták.

Az első fordulós anonim bírálat mellett szól az NKA-botrány egyik legvitatottabb kérdése, amely szerint Hankó Balázs barátoknak, ismerősöknek, de legalábbis az Orbán-kormány ideológiájának kedves pályázóknak osztott az állami pénzből. Az egykori kulturális miniszter a HírTv-nek adott exkluzív interjúban még őrizetbe vétele előtt úgy fogalmazott, azért sem helytállóak azok a vádak, mert a „magát függetlennek nevező média” az 1087 támogatott közül mindössze egy tucat előadót emleget újra és újra, holott a források döntő többsége kistelepüléseknél kötött ki. Az egykori miniszter utóbbi állítását nem is vitatja senki: a támogatott szervezetek több mint 80 százaléka vidéki, amelyből 300-350 ötezer fő alatti kistelepülésen működik.

Csakhogy igencsak szemet szúrnak az arányok: a Miniszterelnökség által közzétett, az NKA által az elmúlt öt évben szétosztott támogatásokról szóló adatbázisban szembeötlő, hogy a legtöbbet (milliárdos nagyságrendben) támogatottak között szerepel a fideszes Lezsák Sándor által alapított Népfőiskola Alapítvány, az Orbán-kormány mellett rendszeresen kiálló Ókovács Szilveszter által vezetett Magyar Állami Operaház és az Orbán-kormány egyik legfontosabb kultúrpolitikai karaktere, Demeter Szilárd vezetésével működő Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. is. Bayer Zsolt publicista, Orbán Viktor bizalmasa pedig egy 2020-ban elnyert NKA-támogatáshoz beküldött beszámolójában olyan írások és publicisztikák szerepelnek, melyek korábban már megjelentek a Magyar Nemzetben - szúrta ki a 444.

Az anonim elbírálási rendszer alapján legalább az első fordulóban a döntéshozók elméletben nem lennének tisztában a pályázó személyével, csakis az általa megvalósítani kívánt tevékenységgel.

Az NKA által a közvéleménykutatásban javasolt pontozásos rendszer pedig a bírálók szabad, szubjektív véleményét váltana fel.

Ez megoldást jelenthetne Hankó Balázs a szakma által meglehetősen vitatott álláspontjára, amely szerint szubjektív, ki szerint érdemelt meg például Mága Zoltán egy koncertsorozatra több százmillió forintot, hiszen az egy országos szuperprodukció volt.