Messi góllal és gólpasszokkal búcsúzott az argentin válogatottól

búcsú;Lionel Messi;argentin labdarúgó-válogatott;Benin;

2026-10-07 11:29:00 CEST

Az argentin válogatott 3-0-ra legyőzte Benint szerda hajnalban Lionel Messi búcsúmérkőzésén, melyen a nyolcszoros aranylabdás sztár gólt és két gólpasszt szerzett, majd a lefújás után a pálya közepén érzelmes beszéddel zárta le válogatottbeli pályafutását.

A River Plate stadionjában telt ház, csaknem nyolcvanötezer szurkoló előtt megrendezett összecsapás első félideje gól nélküli döntetlennel fejeződött be, szünet után azonban beindult a háromszoros vb- és tizenötszörös Copa América-győztes. Lionel Messi előbb Nicolas Otamendinek a 48., majd Nico Paznak a 61. percben adott gólpasszt, válogatottbeli szereplését pedig stílszerűen góllal zárta le, amikor a 71. percben értékesítette a csapatának megítélt tizenegyest.

#AD10S ????⚽️ #Argentina ???????? 3 ???? Benín ???????? 0????️ Otro más. En su noche.Quisiera que esto dure para siempre ???? https://t.co/gN10KPICGY — ???????? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

A lefújást követően a 39 éves legendás támadó a kezdőkörben kapta meg a mikrofont és beszélt közel tíz percen át a szurkolókhoz, akik könnyek között hallgatták meg minden idők egyik legjobb labdarúgóját.

„Nagyon sok érzelem van most bennem. Elsőként édesapám jutott eszembe, és az, hogy hálás vagyok, mert óriási megtiszteltetés volt ezt a mezt hordani több mint 20 éven keresztül”

– mondta Messi, akinek édesapja augusztusban hunyt el.

„Mindig küzdöttem a válogatottért, soha nem adtam fel. Esküszöm nektek, ha tehetném, örökre játszanék ebben a csapatban, mert a legcsodálatosabb dolog Argentína mezében futballozni.”

A 39 éves sztár hazájában minden idők legeredményesebb játékosa, a válogatottban 208 mérkőzéssel csúcstartó, miként a 126 találattal is. A nemzeti csapattal 2022-ben világbajnok lett, illetve 2014-ben és idén nyáron vb-döntős volt, továbbá 2021-ben és 2024-ben Copa América-győzelmet ünnepelhetett.

Válogatottbeli pályafutása 2005. augusztus 17-én Budapesten kezdődött, csereként lépett pályára, de könyöklésért egy perccel később piros lapot kapott.