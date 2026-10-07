Magához tért és beszél az a kivégzésre ítélt nő, aki túlélt két méreginjekciót

kivégzés;halálbüntetés;méreginjekció;Tennessee;Christa Pike;

2026-10-07 11:11:00 CEST

Christa Pike továbbra is bilincsben, sőt lábbilinccsel a kórházi ágyához rögzítették, és várja sorsa alakulását. Karján égési sebek, bőrhólyagok jelzik, min ment keresztül. Lemondott Tennessee börtönfelügyeleti főigazgatója, a kormányzó pedig felfüggesztette a kivégzéseket.

A 18 éves korában gyilkosságban résztvevő, most 50 éves Christa Pike nemcsak magához tért a halálinjekció (két dózis pentobarbitál) beadása után, de egy hét elteltével már beszél is. Újságírók szeptember 30-án a kivégzés utáni percekben is hallották őt beszélni, sőt a mellette lévő lelkipásztor kántálására maga is énekléssel válaszolt. Ügyvédei akkor közleményükben megállapították, hogy eszméleténél volt.

A harminc éven át börtönben élt nő kivégzése az első lett volna kétszáz év elteltével Tennessee államban. Jelenlegi tudásunk szerint ő az egyetlen ember, aki túlélte a méreginjekciót és magához is tért.

Ügyvédei ezúttal is kiadtak egy közleményt, amelyben tudatták, hogy a történtek ellenére

„Christa Pike eszméleténél van, beszél, és továbbra is intenzív orvosi ellátásban részesül. Súlyos sérüléseket szenvedett a karján, továbbra is bilincsben és lábbilinccsel rögzítve van az ágyhoz”.

Egyelőre nem világos, mi történik vele, de hosszú felépülésre számítanak ügyvédei – közölték a sajtóval.

Ügyvédei ma a nashville-i bíróságon olyan végzést kérnek, amely kötelezné a büntetés-végrehajtási rendszert a bizonyítékok feltárására, többek között a felhasznált gyógyszerek gyártási számait, a tűket és a kivégzés dokumentációját, mindent, ami a történtek bizonyításául szolgál. Ezzel szemben Tennessee főügyészségének hivatala szerint erre eleve nincs szükség, mivel a büntetés-végrehajtási rendszer szokás szerint köteles ezeket a bizonyítékokat megőrizni és archiválni.

A szakértők most azt vizsgálják, hogy az intravénás kanüllel vagy az infúziós vezetékkel lehetett-e probléma, ami miatt a gyógyszer a szövetekben gyűlhetett össze ahelyett, hogy bekerült volna a véráramba. Egy bírósági beadvány szerint Pike mindkét karja „meg volt duzzadva, égett és felhólyagosodott”, amikor kórházba szállították. Ugyanakkor azt is lehetett hallani már előzetesen, hogy Pike vénái alig látszottak, eleve problémás esetnek tűnt.

Bill Lee kormányzó szerint aggodalomra nincs ok, mert átfogó, független vizsgálatot rendelt el.

Az államban a vizsgálat lezárásáig felfüggesztette a kivégzéseket, a büntetés-végrehajtás vezetője pedig lemondott.

Pike ügyvédei ismét arra szólították fel Lee kormányzót, hogy változtassa életfogytiglanra a halálos ítéletet, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.