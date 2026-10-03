Felfüggesztették a kivégzéseket Tennessee-ben, a büntetés-végrehajtási főnök pedig lemondott Christa Pike halálos ítéletének meghiúsult végrehajtása után

lemondás;kivégzés;Egyesült Államok;

2026-10-03 21:03:00 CEST

Az továbbra sem világos, hogy később megpróbálják-e újra kivégezni a nőt.

Lemondott az amerikai Tennessee állam büntetés-végrehajtási főnöke, Frank Strada, miután szerdán sikertelenül próbálták kivégezni egy fiatal nő meggyilkolása miatt 1996-ban halálra ítélt Christa Pike-ot - számolt be róla a BBC, Bill Lee kormányzó és Frank Strada közös nyilatkozata alapján.

Frank Strada a meghiúsult kivégzés után úgy vélte, lemondása az állam „legjobb érdekeit szolgálja”, az incidens kivizsgálását pedig „teljesen helyénvalónak és szükségesnek” nevezte.

Christa Pike azért van 30 éve a halálsoron, mert az akkor 18 éves nő féltékenységből két társával szövetkezve egy erdőbe csalta a 19 éves Colleen Slemmert, majd brutálisan meggyilkolták: húsvágó bárddal nekiestek, majd egy sniccerrel egy sátánista szimbólumot, pentagramot véstek a mellkasába, miközben még életben volt. Ezen felül egy aszfaltdarabbal bezúzták a koponyáját és kivágtak belőle egy darabot. Az elkövetők közül azonban halálbüntetést csak Christa Pike kapott, a gyilkosságban szintén tevékenyen részt vevő Tadaryl Shippet életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

Szerdán Pike-nak két halálos adag pentobarbitált fecskendeztek be, ennek ellenére túlélte a műveletet, úgyhogy mentővel kórházba szállították. Ügyvédei szerint „a beavatkozás során végig hallani lehetett a sírását, nyöszörgését és hangos légzését”. Pike csütörtök estig eszméletlen volt, intubálták és lélegeztetőgépre kapcsolták.

Bill Lee független felülvizsgálatot rendelt el Christa Pike kivégzési kísérletével kapcsolatban, és az év hátralevő részére felfüggesztette a további halálos ítélet-végrehajtásokat Tennessee államban. „Strada biztos úr feddhetetlenül szolgált, és nagyra értékelem, hogy ebben a nehéz időszakban a tennessee-iek érdekeit helyezte előtérbe” - közölte Frank Strada lemondásáról.

Christa Pike jogi képviselői szerint az eset rendszerszintű kudarcot tükröz, amely messze túlmutat egyetlen személy ügyén. Abban bíznak, hogy a várható vizsgálat feltárja a rendszer problémáit. Tennessee állam büntetés-végrehajtási hivatala ugyanakkor megvédte az általa alkalmazott kivégzési módszert, mondván, hogy „a protokoll nem engedélyezi a már elvégzetteken túlmutató eljárásokat”.

A méreginjekció előtt a villamosszék volt a leggyakoribb kivégzési módszer az Egyesült Államok azon tagállamaiban, ahol van halálbüntetés. Ennek, és a manapság használt méreginjekciónak a bevezetését ugyanaz motiválta, jelesül, hogy az elítélt szenvedésének mértéke minél alacsonyabb legyen, azonban mindkét eljárás esetében több példa is alátámasztotta már, hogy ezek a kivégzési módszerek is jelentős szenvedéssel tudnak járni.

Hogy Christa Pike pontosan hogyan élte túl a dupla adag halálos dózist, az azóta sem világos, mint ahogy a hatóságok egyelőre azt sem közölték, hogy megpróbálják-e később újra kivégezni a nőt.