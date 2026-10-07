Meghalt egy végzős diák az agrárszakképzési centrum keszthelyi programján

szakképzés;Keszthely;Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium;

2026-10-07 12:21:00 CEST

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium közölte, minden szükséges segítséget megad az érintett intézménynek és az iskola közösségének. A tárca hozzátette, a történtek körülményeinek tisztázása a hatóságok feladata.

Szerda hajnalban egy tanuló életét vesztette a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának keszthelyi programja során – írja az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium a Facebook-oldalán.

„Megrendüléssel értesültünk egy agrárszakképzésben tanuló fiatal tragikus haláláról” – kezdi bejegyzését a tárca, hozzátéve: „A tragédia az egész iskolai közösséget megrázta. A legmélyebb együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt fiatal családjának és hozzátartozóinak, valamint osztálytársainak és pedagógusainak.”

A tárca kiemeli, hogy a történtek körülményeinek tisztázása a hatóságok feladata. A minisztérium minden szükséges segítséget megad az érintett intézménynek és az iskola közösségének ebben a rendkívül nehéz helyzetben – zárul a közlemény.