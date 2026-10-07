Magyar Péter: A Mészáros-Szíjj tandem elfogadja a kormány döntését, kész megszüntetni a 23 ezer milliárdos autópálya-koncessziót

Mészáros Lőrinc;Szíjj László;Magyar Péter;

2026-10-07 11:31:00 CEST

Gyorsan változnak a dolgok – jegyezte meg ezzel kapcsolatban a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Gyorsan változnak a dolgok – állapította meg Magyar Péter a Facebook-oldalán. A miniszterelnök a bejegyzését úgy folytatta: „Néhány hete még azt hallhattuk, hogy mindörökké…Mostanra pedig kiderült, hogy a Mészáros-Szíjj tandem elfogadja a kormány döntését, és kész megszüntetni a 23 ezer milliárdos autópálya-koncessziót.”

Amint arról a Népszava is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közösen jelentette be, hogy a Tisza-kormány semmisnek tekinti és felmondja a 35 éves autópálya-koncessziót. Elhangzott, az MKIF úgy kapott évtizedekre garantált, brutális összegű, mai áron nettó 23 196 milliárd forint értékű állami bevételt jelentő autópálya-koncessziót, hogy közben lényegében semmilyen valódi üzleti kockázatot nem vállalt. A miniszter szerint ez Magyarország történetének messze legnagyobb közbeszerzése. Magyar Péter feljelentéseket jelentett be, Mészáros Lőrincnek pedig azt üzente: enyhítő körülmény lehet, ha megtéríti az okozott károkat.

Az MKIF válaszlevelében jogi köntösbe burkolva arra hívta fel Vitézy Dávid figyelmét, szerintük már azzal kárt okoztak nekik, hogy nyilatkoztak a koncessziós szerződés „létével, érvényességével, hatályával vagy esetleges semmisségével” kapcsolatos álláspontjukról. Szerintük ugyanis ez „a szerződésben meghatározott finanszírozásban részt vevő szereplők magatartását, valamint a finanszírozási kötelezettségeik teljesítésére irányuló hajlandóságát számottevően hátrányosan befolyásolja”. – „A finanszírozással összefüggően bekövetkező hátrányos jogkövetkezmények kapcsán a vonatkozó jogszabályok és a Koncessziós Szerződés alapján a koncessziós jogosultak az őket megillető valamennyi jogukat és igényüket kifejezetten fenntartják” – fenyegették meg a magyar államot jogi eljárásokkal.

Szeretném egyértelműen és nyilvánosan is rögzíteni: akár a jogi fenyegetőzés és a magyar emberek elleni pereskedés útját, akár a kárenyhítő közreműködés útját választják, a 23 ezer milliárd forintnak búcsút mondhatnak. Vége van – zárta le a kormányzat részéről a polémiát Vitézy Dávid.