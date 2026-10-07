Közel húsz halottja van a Putyin születésnapján Ukrajnára mért orosz csapásoknak

áldozatok;születésnap;Vlagyimir Putyin;reagálás;Kim Dzsongun;légitámadások;üdvözlet;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-10-07 14:04:00 CEST

Szerdára virradó éjjel újabb nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadás érte Ukrajna városait. A csapássorozatban – amely Vlagyimir Putyin orosz elnök 74. születésnapjára esett – legkevesebb 19 ember vesztette életét. Kim Dzsongun észak-koreai diktátor üdvözlő üzenetében „tántoríthatatlan támogatásáról” biztosította Oroszország ukrajnai háborúját.

A Csernyihivi területen fekvő Priluki városában egy orosz rakéta földig rombolta egy négyemeletes lakótelepi ház nagy részét; a támadás legalább 14 ember halálát okozta, köztük négy gyermekét, és a mintegy ötven sebesül között is hét gyermek van.

Az ukrán fővárost, Kijevet is súlyos támadás érte, akárcsak Dnyiprót, a Rivnei területen lévő Olekszandriját - innen két halálos áldozatot jelenettek, Zaporizzsját és a Poltavai területen fekvő Kremencsuk városát. Kijev Darnyickij kerületében a városi hatóságok közlése szerint szintén két ember vesztette életét.

„Ma, Putyin »születésnapi ajándékaként« az orosz hadsereg lerombolt egy lakópületet a Csernyihiv régióbeli Prilukiban”

– írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán.

„Egy hétköznapi négyemeletes lakóház volt. Lehet, hogy a romok alatt még mindig vannak emberek. A mentőegységek megállás nélkül dolgoznak a helyszínen, és mindent megtesznek, hogy mindenkit megtaláljanak”

– tette hozzá.

Kyiv Independent hírportál újságíróinak beszámolója szerint Kijevben először hajnali 3:15 körül, majd két órával később hallatszott robbanások sorozata. Az ukrán légierő korábban figyelmeztetést adott ki, miszerint több orosz Tu–95-ös bombázó közelítette meg a határt. (Támadó rakétáinak nagy részét rendszeresen ezekről a bombázókról indítja Oroszország.)

Az ukrán légierő közlése szerint az orosz erők ballisztikus rakétákat, robotrepülőgépeket, hajóelhárító rakétákat és drónokat vetettek be éjszakai támadásuk során. Délelőtti híradások szerint az érkező ballisztikus rakéták közül ötöt sikerült lelőni vagy hatástalanítani elektronikus hadviselési eszközökkel.

A 48 orosz manőverező robotrepülőgépből 39-et, az érkező 130 csapásmérő drónból pedig 117-et semmisítettek meg vagy hatástalanítottak. Becsapódásokat 18 helyszínen regisztráltak.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint találat ért egy „nem lakóövezetbe tartozó” területet az Oboloni kerületben, a Pogyil kerületben pedig raktárépületeket találtak el. Az orosz rakétacsapások emellett öt lakóépületet rongáltak meg Dnyipróban és négy magasépületet Kremencsukban – erősítette meg közleményében Volodimir Zelenszkij. A délkeleti Zaporizzsja városában a hatóságok jelentése szerint a közlekedési infrastruktúra szenvedett károkat.

Az ukrán elnök délelőt arra kérte a lakosságot, hogy vegyék komolyan a légiriadókat, és – friss hírszerzési információkra hivatkozva – figyelmeztetett, hogy Oroszország további nagyszabású támadásra készül Ukrajna ellen.

A légicsapások szerdai hullámát az orosz erők Vlagyimir Putyin elnök 74. születésnapján hajtották végre. Igaz, Oroszország – amely augusztus óta naponta több hullámban indít ilyen támadásokat – előző éjjel is bombázta Kijevet, az elmúlt napokban pedig a város kulcsfontosságú hídjait vette célba.

Putyint üdvözölve, Kim Dzsongun „szent háborúnak” nevezte az ukrajnait

Kim Dzsongun észak-koreai vezető nem mulasztotta el, hogy Putyint 74. születésnapján is üdvözölje. A phenjani KCNA hírügynökség által közzétett üzenetében Kim „tántoríthatatlan támogatásáról” biztosította Oroszországot, ezzel is hangsúlyozva Phenjan és Moszkva katonai szövetségének elmélyülését.

Kijelentette, hogy az Oroszországgal fenntartott „átfogó stratégiai partnerség és szövetség” megerősítése továbbra is az észak-koreai kormány határozott politikája, és ígéretet tett Putyin, valamint az Orosz Föderáció folyamatos támogatására.

Kim emellett meggyőződését fejezte ki, hogy az orosz nép általa – immár sokadszor – „szent, igazságos háborúnak” nevezett küzdelme győzelemmel zárul majd.

Az észak-koreai diktátor üdvözlete kapcsán a Kyiv Post megjegyzi, hogy Moszkva és Phenjan kapcsolatai messze túlnőttek a diplomáciai nyilatkozatokon, amióta Oroszország 2022 februárjában megindította Ukrajna elleni teljes körű invázióját.

Putyin 2024. júniusi phenjani látogatása során a felek átfogó stratégiai partnerségi megállapodást írtak alá, amely egy kölcsönös védelmi záradékot is tartalmazott, jelentősen kiterjesztve a két ország addigi katonai együttműködését. Ennek keretében Phenjan több millió tüzérségi lőszert szállított Oroszországnak, valamint nagy hatótávolságú tüzérségi lövegeket és ballisztikus rakétákat is átadott. A 2024 óta Oroszországba küldött észak-koreai katonák száma becslések szerint nagyjából 14-15 ezer főre rúg. Nyugati és dél-koreai tisztségviselők szerint Moszkva cserébe gazdasági támogatást, katonai technológiát és harctéri-hadvezetési tapasztalatokat biztosított Phenjannak.