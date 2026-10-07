Magyarország támogatta Ukrajna álláspontját két uniós csatlakozási témakörben

Magyarország;Ukrajna;tárgyalások;uniós csatlakozás;kárpátaljai magyarok;

2026-10-07 17:00:00 CEST

Az ukrán parlamentben nemrég törvényjavaslatot nyújtottak be az őshonos népek és a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak biztosításáról.

Magyarország támogatta Ukrajna tárgyalási álláspontjait az uniós csatlakozási tárgyalások két témakörében az Állandó Képviselők Bizottságában (Coreper) - írja az Interfax-Ukraine az ukrán külügyminiszter közlése alapján.

Andrij Szibiha szerint a támogatás a 2., „Belső piac”, valamint a 3., „Versenyképesség és inkluzív növekedés” témakörét érinti.

Az ukrán külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozása lépésről lépésre halad előre. Szibiha arról is beszámolt, hogy az ukrán parlamentben nemrég törvényjavaslatot nyújtottak be az őshonos népek és a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak biztosításáról, az illetékes parlamenti bizottság pedig elfogadásra ajánlotta a tervezetet.

A tárcavezető azt mondta, Ukrajna és Magyarország lépéseket tesz egymás felé, és együtt halad az európai egység irányába. A közös munkáért Orbán Anitának is köszönetet mondott, amely szerinte egyszerre szolgálja a két baráti nép és egy erős Európa érdekeit.

Mint lapunk korábban is beszámolt róla, Magyarország szeptember elején még harmadszor is blokkolta Ukrajna második és harmadik uniós tárgyalási klaszterének továbblépését, arra hivatkozva, hogy Kijev nem tett megfelelő előrelépést az ukrajnai magyar kisebbség jogainak védelmében. A magyar fél azt jelezte, csak akkor vonja vissza az akadályt, ha változás történik ezen a területen.

Néhány nappal később Orbán Anita külügyminiszter arról számolt be, hogy az ukrán fél megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését, és vállalta a korábbi kétoldalú megállapodásban rögzített kisebbségi jogok törvényi megerősítését. Október elején a magyar szakértői csoport nemleges szavazata miatt még állt több klaszter továbblépése, miközben a 2. és 3. témakör ügyében további egyeztetések zajlottak.