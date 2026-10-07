Életveszélyessé nyilvánították a kincsesbányai iskola épületét

életveszély;iskola;Lannert Judit;

2026-10-07 17:10:00 CEST

A Kazinczy Ferenc Tagiskola 124 gyerekének és 25 dolgozójának két önkormányzati épületben alakítanak ki ideiglenes tantermeket, ahol hétfőtől folytatódik a tanítás.

Az október 5-én elkészült statikai szakvélemény életveszélyessé nyilvánította a Fejér megyei kincsesbányai Kazinczy Ferenc Tagiskola épületét, ezért azt azonnal kiürítették és lezárták - közölte szerda délutáni bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter.

Lannert Judit azt írta, a döntés után 124 gyerek és 25 iskolai dolgozó maradt használható iskolaépület nélkül.

Az intézményben több mint egy évtizede jelentkeztek szerkezeti problémák, a repedések pedig évről évre súlyosbodtak. Tavaly már aládúcolásra is szükség volt, a helyzet pedig a nyáron tovább romlott. Az iskola igazgatója ezután statikai vizsgálatot kért.

A kialakult helyzet miatt az igazgató erre a hétre rendkívüli szünetet rendelt el. Ezalatt két önkormányzati épületben alakítanak ki tantermeket, így a gyerekek hétfőtől helyben folytathatják a tanévet. A megoldás az iskola, a tankerületi központ, a Klebelsberg Központ, a helyi képviselő és az önkormányzat együttműködésével született meg.

Lannert Judit a kialakult állapotot nem új keletű problémának nevezte. A bejegyzésben évtizedes műszaki gondokról, korábbi szakszerűtlen beavatkozásokról és elmaradt megoldásokról írt, amelyek szerinte oda vezettek, hogy az épületben már tanítani sem lehet biztonságosan, és belépni sem lehet. A történteket az oktatásban átvett örökség részének minősítette.