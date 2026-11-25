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2026-11-25 11:48:00 CET

Az erdők a klímaváltozás elleni harc alappilérei, amelyet az erdőgazdálkodással együttt hazai állami és Uniós projektek is támogatnak. A pénz egy része az erdők megújítását, másik része a szükséges szaporítóanyag előállítását, míg a harmadik az erdőgazdálkodás fejlesztését célozza. A nemrégiben eltörölt moratórium kapcsán a civilek is hangsúlyozták az erdők védelmét, valamint a kitermelés szabályozását, hatékonyabb ellenőrzését.

„Az erdőskertpéldák szépek, de csak akkor jók, ha az ember is teljesen bennük él, és mindent visszaad oda, ahonnan elvette. A mai helytelen mezőgazdasági és erdőgazdasági gyakorlat azért vezet elszegényedéshez, sivataghoz, mert csak kivesz, de nem ad vissza semmit, sőt az élő adományok helyett mérgeket visz cserébe” – írta Erdőserő című könyvében Hárs Olivér, a soproni Castanea Környezetvédelmi Egyesület elnöke.

Az elmúlt két évtizedben a hazai erdőkből származó fakitermelésben a tűzifa aránya átlagosan mintegy 54 százalék volt, 2025-ben pedig a biomassza-erőművekben elégetett mennyiség elérte a 2,33 millió köbmétert. Ez a teljes hazai tűzifa kitermelés 69 százalékának felel meg – áll a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetségének oldalán.

Beszédesek az energetikai adatok is: hazánkban négy nagyobb biomassza erőmű van, Pécsett, Ajkán, Oroszlányon és Szakolyon. Ezek közül az oroszlányi két kazánjában összesen közel 600 ezer tonna (720 ezer köbméter) erdei biomasszát égetnek el egy év alatt, ami az évi fakitermelésnek megközelítőleg 12 százaléka. Egy kis matekozással azt is megkaphatjuk, hogy a faanyag erdei biomassza erőműbe szállításához a számítások szerint fél millió liter gázolajat égetnek el – tudtuk meg Kun Zoltántól, a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetségének elnökétől. Emellett a szervezet úgy tudja, hogy az erőmű nem tudja tartani az elérhető technikához kapcsolódó szén-monoxid kibocsátási határértéket.

Jó hír azonban, hogy a kormányzat is érzékeli a kitermelés és feldolgozás körüli kérdések újrahangolását, ami eredményeképpen az oroszlányi erőmű környezetvédelmi felülvizsgálatát is megkezdték. A civilek ennek fényében azt kérik a hatóságtól, hogy a kibocsátások mérésének gyakoriságát is növeljék.

– Azért volt elégtelen a moratórium is, mert az erdők előhasználatára nem vonatkozott. Márpedig egy természetvédelmi területen semmilyen gazdálkodási célú fahasználatnak, ápolásnak, gyérítésnek nincs helye – vélekedett az erdővédelem kapcsán Szendőfi Balázs természetfilmes, zeneszerző és halkutató.

Szendőfi dokumentálja az újrainduló fakitermeléseket. Október elején például egy, a Visegrádi-hegységben kitermelt erdőrészletről posztolt, ahol egy örökerdő részt vágtak ki. Ez az erdőtípus lényegében egy olyan erdőgazdálkodási üzemmód, amelynek elsődleges célja a folyamatos erdőborítás fenntartása lenne.

Kérdésünkre, hogyan ellenőrzik a fakitermelést, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium (EKFM) azt közölte, hogy a moratórium megszűnését követően az erdőgazdálkodási tevékenységek jogszerűségét a korábban is alkalmazott ellenőrzési és hatósági mechanizmusok mentén biztosítják. Ezek közé tartozik az erdészeti mérő- és megfigyelő rendszer működtetése, a körzetekre bontott erdőtervezés, az Országos Erdőállomány Adattár vezetése, valamint az erdőgazdálkodási tevékenységek ellenőrzési rendszere. A fakitermelési tevékenységek jogszerűségét ellenőrizni az erdészueti hatóság jogosult. A jelenleg tüzelési célra fordítható tűzifakészlet a 2026. októberi adatok alapján az állami erdészeti társaságoknál mintegy 300 ezer köbméter.

„A Duna-Ipoly Nemzeti Park vagy akár a teljes természetvédelem erőfeszítéseit, hogy megállítsák a védett területek fakitermelését, épp az ilyen örökerdős trójai falóval játssza ki (és tervezi a jövőben is kijátszani) az erdészlobbi” – írta Szendőfi Balázs Facebook-oldalán.

Milliárdok az erdők hasznosítására

Ha a jelenlegi trendeket vesszük górcső alá, hamar szembetűnik, hogy a felhasználás körülbelül felét energiatermelési céllal elégetik, amit pályázati projektek is támogatnak: az erdei biomassza arányának növelését ösztönző támogatásokat hoztak létre, amelyek mintegy beágyazták az amúgy is kizsákmányolásra épülő gazdasági hasznosításba.

Érdekes kérdések merülnek fel, ha megvizsgáljuk a Közös Agrárpolitika nemrégiben elfogadott, a támogatói döntések asztalán még várakozó, KAP-RD40-RD12-1-26 számú projektjét, amely mintegy 29 milliárdos pályázati összegből az erdőgazdálkodás versenyképességének és fenntarthatóságának javítását tűzte ki célul. Ennek értékelési rendszerében az üzleti terv minősége önmagában 65 pontot ér a 100-ból. Ez önmagában még nem is lenne érdekes. Az arányok eltolódása, ami szembetűnik a rendszerben: az üzleti múlt, a nyereségesség és a már meglévő kapcsolatok több pontot érnek. Ez pedig minden bizonnyal azt fogja eredményezni, hogy a támogatások mértéke is eltolódik: erdészeti szaporítóanyagra mintegy 2, erdőgazdálkodási tevékenységre 16, faipari hozzáadott értékre 8, digitalizációra 2 milliárd forint támogatás jutott.

Hogy ebből pontosan mely cégek, mennyi támogatást és mire használhatnak majd fel, még nem tudni. Annyi ismert, hogy a Mészáros-közeli biomassza erőművek százmilliárdos támogatásokat kaptak az államtól az előző kormány alatt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter nemrégiben úgy reagált a fakitermelési és faipari kérdések és támogatások kapcsán, hogy „teljesen meg van kötve a kezük” és hogy a helyzet egy részét örökölték az előző politikai rendszertől.

Szendőfi Balázs szerint azonban valami változás mintha megindult volna. Ahogyan arról Facebook-oldalán is beszámolt, nemrégiben egyik forgatása során egy nemzeti parkban egy kivágott rönkrakás mellett három erdésszel is szóváltásba keveredtek, noha az elején a szakemberek maguk is bevallották, hogy sokallják a kivágott fa mennyiségét a területükön, továbbá szó esett a piac aránytalanságairól, a kereskedői árak emelkedéséről és az árak termelők felé történő lenyomásáról.

Ha kereskedő nagy mennyiséget vásárol, a kitermelő számára fontos vevővé válik. A nagy volumenért cserébe pedig alacsonyabb árat követelhet, és mivel a termelő a nagyobb vásárolt mennyiség miatt nagyobb mértékben függ tőle, kénytelen belemenni az üzletbe. A KAP projekt erdőgazdálkodásra fordított része pedig részben ezt a kereskedői réteget erősíti. A faipari támogatás azonban más pénzügyi és gazdasági folyamatot érint, mint az erdőfelújítás vagy a csemete előállítók támogatása. A két terület összekapcsolása csak akkor indokolt, ha konkrét adatok mutatják, hogy a vállalkozások között tényleges szerződéses kapcsolat áll fenn. Ez nem bizonyítja, hogy a pályázatot bizonyos cégekre szabták volna. Viszont felvet egy vizsgálandó kérdést: a rendszer mekkora különbséget tesz a „régi pályás” üzleti partnerek és az újabban csatlakozó kisvállalkozások között?

Nincs megfelelő feldolgozókapacitásunk sem

A World Bank WITS adatai alapján 2024-ben mintegy 216 ezer köbméter fát szállítmányoztak Ausztriába, Szlovákiába pedig 17 ezer köbmétert. A Pilisi Parkerdő Zrt. azt kommunikálta, hogy energetikai célra nem értékesített fát Szlovákiába, magyarázatuk szerint a papírfa és a fűrészipari alapanyag kivitelének oka, hogy Magyarországon nincs megfelelő feldolgozókapacitás – írta a KiMitTud közérdekű adatigénylési portálon Zimre Zsuzsa újságíró.

A Népszava az EKFM-től megtudta, hogy legnagyobb arányban papírfát és forgácsfát értékesítünk, előbbiből a teljes termelés 58, utóbbinak 51 százaléka került ki külföldre 2025-ben, a tűzifánknak pedig körülbelül 1 százalékát értékesítettük.

Az Európai Bizottság által is képviselt lépcsőzetes faanyaghasznosítás (cascading use) elve szerint a faanyagot lehetőség szerint először tartós termékek előállítására kell felhasználni, majd ha már elhasználódott, újra kell hasznosítani, és csak az abból hátramaradt anyagot lehet használni energiatermelési célokra. Ez gazdasági és biológiai szempontból is előnyösebb lenne. Emellett a hazai ipar bővítése is indokolt, különösen a bútorgyártás és az építőipari faelemek terén. A szocializmus óta leépült a butúrgyártásunk, lényegében az összes faipari terméket importáljuk – tudtuk meg Hárs Olivértől.

Az egyesület elnöke faipari kérdések kapcsán ezekkel a gondolatokkal zárta sorait: – A fafelhasználás is az emberektől függ, ha nem vennének gyenge minőségű termékeket, ezek előállítása pedig a természeti érdekeket is figyelembe venné. Dédapáink bútorait használhatják a dédunokák is, régi faépítményeken is látjuk, hogy több száz évig kitarthat egy-egy faszerkezet. Tüzeléshez pedig minden éghető anyag jó, és nem feltétlenül szükséges egész fatörzseket elpazarolni.

Az erdők természetes megújulását is támogatni kell

Az erdők biológiai sokféleségét az élő fák, a holtfa, és az erdőszintek különböző élőhelyeinek együttese teremti meg. Az intenzív erdőhasználat azonban sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét, visszaszorítva számos faj élőhelyét. Ezen próbált változtatni a LIFE4OakForests természetvédelmi projekt, amely a Natura 2000-es tölgyesek állapotának javítását tűzte ki célul. A 2017-ben indult, magyar–olasz együttműködésben megvalósuló program 24 mintaterületet érintett, összesen 2066 hektáron. A projektben többek között hazai nemzetipark-igazgatóságok, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont és a WWF Magyarország vett részt.

Az erdőgazdálkodásban egyre inkább bevett szokássá válik még a fafajcsere. Ez olyan beavatkozást jelent, amelynél a vágás után egy másik, az adott hely feltételeihez jobban illeszkedő állománnyal váltják fel az eredeti erdőállományt. Ezt a célt szolgálja a LIFE4OakForests projekt is. A beavatkozások során növelték a holtfa mennyiségét, támogatták az őshonos fafajok terjedését, valamint visszaszorították az idegen fajokat. Mindez olyan erdei élőlényeknek is kedvezhet, amelyek fennmaradásához változatos, természetközeli erdőkre van szükség. A projekt tanulsága, hogy a biodiverzitás megőrzéséhez nem elég növelni az erdőállományokat: az erdők természetes megújulását is támogatni kell. A projekt során kidolgozott módszerek más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók. A Népszava többek között egy ilyen kísérleti területet tekintett meg tavaszi terepszemléje során a Börzsönyben Fidlóczky József erdészeti és növényvédelmi szakmérnök segítségével.