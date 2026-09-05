Már 500 milliárdot elvert a tartalékból a két Orbán-kormány

A mindenkori költségvetés egyik kevéssé átlátható eleme a költségvetési tartalék. A képviselők a büdzsé elfogadásakor több tíz milliárd forintra adnak biankó csekket a kormány számára. Ez a pénz szabadon, és kevéssé átlátható feladatokra költhető, csak és kizárólag a kormány döntése alapján. A Policy Agenda megpróbált belenézni abba, hogy a 2010-es kormányváltás óta hogyan használta fel, vagy inkább ki a kormány ezt a kasszát, az összegzést pedig eljuttatta a Népszavának is. .