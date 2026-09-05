egészségügy;életpálya;pluszforrás;500 milliárd;bértábla;Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara;Hegedűs Zsolt;

2026-09-05 21:51:00 CEST

Hegedűs Zsolt: A plusz 500 milliárd forintos forrásból jut az egészségügyi munkavállalók életpályájára, és egy új szakdolgozói bértáblára is

Az egészségügyi miniszter olyan hosszútávú ágazati stratégiát alakítana ki, amelyben segítik a pályakezdőket, megbecsülik a középgeneráció munkáját, de nem hagyják magukra az idősebb kollégákat sem.