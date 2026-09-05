egészségügy;életpálya;pluszforrás;500 milliárd;bértábla;Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara;Hegedűs Zsolt;

Hegedűs Zsolt: A plusz 500 milliárd forintos forrásból jut az egészségügyi munkavállalók életpályájára, és egy új szakdolgozói bértáblára is

Az egészségügyi miniszter olyan hosszútávú ágazati stratégiát alakítana ki, amelyben segítik a pályakezdőket, megbecsülik a középgeneráció munkáját, de nem hagyják magukra az idősebb kollégákat sem.

A szakdolgozói bérrendezés előkészítése megtörtént, a tárcaközi egyeztetések pedig felgyorsultak a Pénzügyminisztériummal. A plusz 500 milliárd forintos ágazati finanszírozás legnagyobb hányadát az egészségügyben dolgozók életpályájának megbecsülésére és egy új szakdolgozói bértábla kialakítására kívánjuk fordítani – szögezte le szombati Facebook-bejegyzésében Hegedűs Zsolt. Az egészségügyi miniszter azután írt erről, hogy délelőtt részt vett a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) siófoki tudományos kongresszusán.

Sok aktuális és fontos kérdést tudtunk átbeszélni: a képzést, a bérrendezést, a sürgősségi ellátást, a mentők helyzetét, a prevenciót és a rehabilitációt. Olyan hosszú távú stratégiában gondolkodunk, amely segíti a pályakezdőket, megbecsüli a középgeneráció munkáját, és nem hagyja magára az idősebb, évtizedes tapasztalattal rendelkező kollégákat sem – fogalmazott a tárcavezető.

Hegedűs Zsolt az egészségügyben dolgozókkal együtt alakítaná át a magyar egészségügyet, hogy a rendszer középpontjában valóban a beteg legyen, és amelyben jó gyógyulni, gyógyítani és ápolni. Azt ígérte, hogy a szakdolgozók javaslatait és elképzeléseit be fogják csatornázni a minisztériumi munkába, az egyeztetőasztalnál is helyük lesz, és a bértábla finomhangolásánál is számítanak rájuk.

Jobboldali megmondóemberek akartak lelket önteni a NER megmaradt híveibe a Kossuth téren. Úgy tűnik, a Tisza Párt, a Tisza-kormány és Magyar Péter miniszterelnök szidalmazásában egység van, azonban a felszólalók zöme inkább hallgatott a Fidesz vagy a KDNP jövőbeni szerepéről.