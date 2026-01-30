Szerda este 1500. alakalommal játszották az épp aznap harmincéves születésnapját ünneplő előadást, A dzsungel könyvét.
Huszonöt éve mutatták be Dés László, Geszti Péter, Békés Pál zenés játékát, A dzsungel könyvét a Pesti Színházban. A teátrum a jubileumot ebben a járvány sújtotta időben a hétvégén, jobb híján élő stream előadással ünnepelte.
A farkasok nevelte Maugli örökbecsű története elevenedik meg élőszereplős filmfeldolgozásban, a Vasember rendezőjének levezénylésével. Jon Favreau illúziókeltően hozza össze az őserdő népét és a számítógépes teremtés művészeit. A teremtett természeti világban az egyetlen valódi élő szereplő a kis Neel Sethi.