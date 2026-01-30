Maugli és barátai

A farkasok nevelte Maugli örökbecsű története elevenedik meg élőszereplős filmfeldolgozásban, a Vasember rendezőjének levezénylésével. Jon Favreau illúziókeltően hozza össze az őserdő népét és a számítógépes teremtés művészeit. A teremtett természeti világban az egyetlen valódi élő szereplő a kis Neel Sethi.