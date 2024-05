A Corvinus kirúgott oktatója a bíróságon arról beszélt, egy ideig hiába várt a kancellár válaszára, aztán behívták és közölték vele, hogy kirúgják

M.A.;

bíróság;per;kirúgás;Corvinus Egyetem;Ádám Zoltán;

2024-05-29 13:10:00

„Végig az volt az érzésem, hogy rossz érzéssel közelít felém a kancellár, olyan határidőket szab, amik megnehezítik, hogy kooperáljak vele” – fogalmazott Ádám Zoltán.

Szerdán folytatódott a Budapesti Corvinus Egyetemről kirúgott Ádám Zoltán pere a Fővárosi Törvényszék Munkaügyi Kollégiumában. Az egyetemen egykor docensként tanító oktató mondandója középpontjában egy, a szabálytalansági eljáráshoz kapcsolódó levélváltás állt – derül ki a hvg.hu tudósításából.

Korábban a kirúgott docens az ezt levezénylő bizottságnál rákérdezett, hogyan kommunikálhat kollégái, diákjai felé a vizsgálatról. Ahogy arra számított, egy hallgatója írt is neki az ügyben kapcsolatban, Ádám pedig továbbította azt az eljárás középpontjában álló tantárgy koordinátorának azzal a kérdéssel, mit válaszoljon rá, később pedig az intézményvezetőnek is megküldte a beszélgetést. Elmondása szerint ezt a levelezést kérte be az egyetem kancellárja. Hozzátette, ő abban a hiszemben volt, hogy a teljes beszélgetést továbbította, bár az nem volt világos, milyen felhatalmazás alapján kéri ezt a kancellár.

„Egy nehéz pénteki nap volt, négyszer kilencven percet oktattam aznap, ez nagyjából egy heti adag” – idézte fel. Szavai szerint a kancellár szólt neki, hogy nem küldte át az egész folyamot és felszólította, néhány órán belül pótolja azt. Ádám Zoltán a délután egy órás határidőt próbálta kitolni, hiszen aznap ötig tanított, a kancellár pedig lerendezte annyival, hogy akkor küldje át hatig, hiába kért türelmet legalább a hét végéig.

Vallomása alapján a szűkös határidők ellenére is következetesen tartotta magát ezekhez, választ azonban egy idő után nem kapott. Mint mondta, végül újra ránézett a továbbított levelekre és úgy látta, az egész folyamot elküldte korábban a kancellárnak, de hiába kérdezett rá néhány nappal később, hogy megkapta-e azokat, illetve mi mást vár tőle, visszajelzést nem kapott.

Legközelebb akkor hallott az ügyről, amikor az intézetvezető behívta az irodájába, hogy közölje vele a szabálytalansági eljárás eredményét. Vagyis azt, hogy azonnali hatállyal megszüntetik munkaviszonyát.

Azt elismerte, a kezdetektől fogva furcsállta és hangot is adott annak, nem örül neki, hogy megkeresték az e-mailek miatt. Rá is kérdezett, hogy erre mi szükség volt, de ennek ellenére is próbált együttműködni a Corvinusszal.

„Végig az volt az érzésem, hogy rossz érzéssel közelít felém a kancellár, olyan határidőket szab, amik megnehezítik, hogy kooperáljak vele”

– idézte fel, hozzátéve, erre az ellenséges attitűdre lehetett reakció az, hogy időnként némi indulattal válaszolt ő is.

Már csak a kirúgása után tudta meg, hogy a koordinátortól is elkérték a szóban forgó levélfolyamot és tőle értesült arról is, hogy volt két olyan e-mail, amelyet ő nem küldött el – állítása szerint nem tudatosan – és amelyek végül a kirúgásához vezettek.

„Ez egy egyetem. Amikor az ember egy egyetemen dolgozik, akkor nem ahhoz van szokva, hogy nagyon szigorú hierarchikus keretek között végzi a munkáját”

– mondta a bíróságon. Külön kiemelte, hogy az utasítás a kancellártól, vagyis egy olyan személytől jött, aki nem is része az akadémiai hierarchiának. Majd úgy fogalmazott, „annak tudatában e-mailezzetek, hogy egyszer csak jöhet az egyetemvezető, hogy ezt át kell adni”.

Az eljárás előreláthatólag július 3-án folytatódik majd, ekkor prezentálja álláspontját az egyetem, vélhetően a rektor tesz majd tanúvallomást.