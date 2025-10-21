Elvesztette a pert a Corvinus Egyetem kirúgott oktatója

per;Fővárosi Ítélőtábla;jogerős ítélet;Corvinus Egyetem;Ádám Zoltán;

A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság is a Corvinus Egyetemnek adott igazat Ádám Zoltánnal szemben, véglegesen elutasítva a volt docens keresetét az általa indított munkajogi perben. A döntés szerint az elbocsátása „jogszerű és arányos volt”, az ítélet jogerős.

A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság is a Corvinus Egyetemnek adott igazat Ádám Zoltánnal szemben – tudatta a felsőoktatási intézmény lapunkhoz eljuttatott közleményében.

Mint írták, a Fővárosi Ítélőtábla ma véglegesen elutasította Ádám Zoltán keresetét, és az általa indított munkajogi perben a Corvinus Egyetemnek adott igazat. „A Corvinus elégedetten fogadja a bíróság megerősítő döntését, eddig is kitartott azon álláspontja mellett, hogy a felmondás jogszerű és arányos volt” – közölték. Az ítélet jogerős.

Mint korábban lapunk is hírt adiott róla, az oktatót 2023 októberében távolították el azonnali hatállyal az állásából, miután etikai vizsgálatot indított egy befolyásos családból származó hallgató ügyében, aki úgy tehetett vizsgát, hogy nem teljesítette a tantárgyi követelményeket. Az elbocsátást azzal indokolták, hogy az eljárás során Ádám Zoltán szándékosan nem küldött el néhány e-mailt, továbbá a vezetők felé tanúsított hangnemét is kifogásolták.

A hallgatók szerint az egyetem vezetése hibát követett el, a docens kirúgása pedig nemcsak az egyetem jó hírnevének ártott, hanem az egyetemi értékeket és etikai alapelveket is aláássa. A volt docens korábban a munkaviszonyának helyreállítását, elmaradt munkabérének kifizetését, valamint sérelemdíjat követelt egykori munkáltatójától.