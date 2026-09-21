A fideszes civilek szerint semmi gond nincs azzal, hogy NER-közeli szereplők kapták meg 35 évre az autópályák üzemeltetését.
Nem enged kvótaügyben az Orbán-kormány, és ezt egyértelművé tette az Európai Bizottsághoz eljuttatott válaszában is – jelentette ki az Igazságügyi Minisztérium (IM) európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára.
Az LMP szerint az adófizetők a legnagyobb vesztesei az egy éve elkezdődött Orbán-Simicska háborúnak.
A Demokratikus Koalíció szerint az adófizetők pénzéből leginkább az "Orbán-Tiborcz klán", vagyis a miniszterelnök rokoni és baráti köre tud gyarapodni.
A fővárosi MSZP azt firtatja, mennyit veszítenek a magyar adófizetők azzal, hogy elkészülte előtt átadták a Várkert Bazárt.