Nem Brüsszelnek, az adófizetőknek fog fájni

Nem enged kvótaügyben az Orbán-kormány, és ezt egyértelművé tette az Európai Bizottsághoz eljuttatott válaszában is – jelentette ki az Igazságügyi Minisztérium (IM) európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára.