A CÖF-CÖKA a szellemi honvédelem keretében segíti a polgárok adóforintjaival történő gondos gazdálkodást

Vitézy Dávid;adófizetők;M1-es autópálya;CÖF-CÖKA;

2026-09-21 18:47:00 CEST

A fideszes civilek szerint semmi gond nincs azzal, hogy NER-közeli szereplők kapták meg 35 évre az autópályák üzemeltetését.

A 35 évre szóló, átlátható összehasonlító tanulmány elkészítését javasolja a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA).

Mint hétfői közleményükben írják, szerintük Vitézy Dávid miniszter „rárontott” a Magyar Koncessziós Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. (MKIF) koncessziós szerződésére. Úgy vélik, a 35 éves szerződési időtartam nemzetközileg bevett konstrukció, az MKIF pedig nem szedi az útdíjat: annak mértékét az állam határozza meg, és a bevétel az állami költségvetésbe folyik.

Az állásfoglalás az MKIF teljesítménye mellett azzal érvel, hogy 2023 és 2025 között a kezelt hálózat 70 százalékán, 13 millió négyzetméteren cseréltek burkolatot, 315 hidat és 68 pihenőt újítottak fel. A szervezet azt is állítja, hogy a 2026-os költségvetésben négy másik koncesszió 390 kilométer gyorsforgalmi út kezelésére 180 milliárd forintot kaphat, míg az MKIF 1300 kilométerre 210 milliárdot.

A CÖF-CÖKA szerint a Magyar Közútkezelő Zrt. kapacitása nem elegendő a koncessziós feladatok átvételére. A szervezet egyik felvázolt lehetősége szerint a kormány új tendereket ír ki, ahol a kapacitással is rendelkező külföldi cégek jóval drágább megoldások alapján viszik el az adófizetők pénzét. Ezeket a lehetséges következményeket a szervezet saját értékeléseként fogalmazza meg.

„A CÖF-CÖKA a magyar vállalatok védelmében teljesíti szellemi honvédői és követői iránymutatásait, segíti a polgárok adóforintjaival történő gondos gazdálkodást. Kiállunk a magyar nagy-, közép- és kisvállalkozók jogai mellett”

- zárul a tájékoztatás.

Ami pedig a CÖF és az adófizetői pénzek kapcsolatát illeti: a szervezet mögött álló Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány az Orbán-kormányok idején legalább 818 millió forint, nyilvánosan azonosítható támogatást kapott állami cégektől. A CÖKA 2021-es és 2022-es beszámolóiban 489, illetve 582 millió forint támogatás és adomány szerepelt, a támogatók részletes felsorolását tartalmazó kiegészítő mellékletek azonban nem voltak elérhetők, így ezek teljes forrásösszetétele nem volt megállapítható.