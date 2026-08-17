A nagy érdeklődést jelzi, hogy még a négy alelnöki, elnökhelyettesi posztra is 68-an jelentkeztek.
A meglepetés ismét elmaradt, az ellenzéki párt négy új alelnöke Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár, Kreicsi Bálint lett. A belső választás utáni beszédében a volt kormányfő azt ígérte, ő nem fog változni, vagyona pedig nincs.
Rétvári Bence frakcióvezető úgy összegezte képviselőik várható munkáját, hogy a most induló ciklusban minden javaslatot a „kereszténydemokrata értékrend” alapján fognak megítélni.
Ezután Szentkirályi Alexandra vezeti majd a művelődési, Bencsik János a pénzügyi és költségvetési, Zsigó Róbert a szociális, V. Németh Zsolt pedig az élőkörnyezetért felelős bizottságot.
Továbbra is a legjobb korban és karban van – figyelmeztette az esetleges kihívóit a Fidesz újra megválasztott elnöke. Magyarország méretbeli problémáit külpolitikai bravúrral akarja áthidalni.
Úgy látszik, az amerikai honatyák legfelsőbb körei időnként elfelejtik, hogy a könyvtári könyveket is illik visszaadni.
Első alelnökké választották a szocialista politikust az Európai Parlament turisztikai bizottságában; Ujhelyi a negyedik helyről lépegetett idáig.
Véglegesnek nevezte a három alelnökről szóló döntését a Jobbik elnöke pénteki budapesti sajtótájékoztatóján. Vona Gábor közölte: nem ragaszkodik elnöki pozíciójához, ahhoz a véleményéhez viszont igen, hogy a Jobbik 2018-ban akkor tud választást nyerni, ha egységes és egy irányba húz, s ez most nem teljesen igaz. Mint mondta, bizalmi, inspiratív légkörre van szüksége, ez segíti a munkában.
Várhatóan Gőgös Zoltán lesz az MSZP elnökhelyettese, a párt jelölőbizottsága ugyanis csak az ő indulását támogatta erre a posztra. Gőgöst, ahogy korábban megírtuk, nagyon sok helyi szervezet, vezető szocialista támogatja, forrásaink szerint azonban néhány napja szűk körben felvetődött, hogy elnökhelyettest esetleg csak később kellene választani. Lapunk úgy értesült, hogy alelnök lehet Ujhelyi István EP-képviselő, Lukács Zoltán frakcióvezető-helyettes, illetve Tóth Csaba, a zuglói szervezet elnöke.
A szocialista Ujhelyi István szerint az egész ország szégyene lesz, ha egy olyan "fasisztoid múlttal" rendelkező ember, mint a jobbikos Sneider Tamás, az Országgyűlés alelnöke lehet.