MSZP: formálódó vezetés

Várhatóan Gőgös Zoltán lesz az MSZP elnökhelyettese, a párt jelölőbizottsága ugyanis csak az ő indulását támogatta erre a posztra. Gőgöst, ahogy korábban megírtuk, nagyon sok helyi szervezet, vezető szocialista támogatja, forrásaink szerint azonban néhány napja szűk körben felvetődött, hogy elnökhelyettest esetleg csak később kellene választani. Lapunk úgy értesült, hogy alelnök lehet Ujhelyi István EP-képviselő, Lukács Zoltán frakcióvezető-helyettes, illetve Tóth Csaba, a zuglói szervezet elnöke.