Fidesz;kongresszus;elnök;Orbán Viktor;alelnökök;

2023-11-18 17:23:00

Orbán Viktor nindzsakormányt akar, amelynek minden választást erővel meg kell nyernie

Továbbra is a legjobb korban és karban van – figyelmeztette az esetleges kihívóit a Fidesz újra megválasztott elnöke. Magyarország méretbeli problémáit külpolitikai bravúrral akarja áthidalni.

Menet közben nem cserélünk lovat; két éve kaptam a feladatot, hogy a KDNP-vel együtt vezessem győzelemre az erős és szuverén Magyarországot. és nem az alázat mondatja velem, hogy nem cserélünk lovat, mert jó irányba húz és van benne szufla – jelentette ki Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz harmincadik, egyben tisztújító kongresszusán szombaton reagálva arra, hogy őt magát 1190 szavazattal választották újra pártelnöknek. Egyben jelezte, hogy a következő, két év múlva esedékes tisztújításon is újra indul. – Továbbra is a legjobb korban vagyok, és 2025-re is a legjobb korban és a legjobb karban is leszek – jelezte azoknak a párttagoknak, akik esetleg azt fontolgatnák, hogy majd eljön az ő idejük.

Mint azonban az újabb székfoglaló beszédből kiderült, a miniszterelnök szerint nemhogy a pártjából, de az ellenzék soraiból, az Európai Unióból, sőt, akár ez egész világon jöhet bárki, ő mindenkit legyőz. Legalábbis ez lehet a terv, ugyanis az elmúlt időszak felszólalásaihoz képest a mostani Orbán-beszédeihez igencsak hosszú lett. A lényeg, mint a legtöbbször most is a végén hangzott el, amikor a párt tagjait és szimpatizánsait egyértelmű paranccsal látta el a 2024-es európai parlamenti, illetve az azzal egy időben tartandó önkormányzati választás előtt:

A pártelnök súlyos politikai küzdelmekre figyelmeztette társait, konkrét célként kitűzve, hogy szomszédunkat, a lassan két éve orosz agresszió alatt álló, háború sújtotta Ukrajna tervezett EU-tagságának megakadályozását, ahogyan ellenállást hirdetett, ahogy mondta, a „migránsgettók” építésével szemben is. Ezeket a fő célokat három akcióval szeretné elérni a „főnindzsa”, aki jókor jó helyre hajítaná fegyverét, a dobócsillagot: – Az első akció a nemzeti konzultáció, ami a csövön kifér, onnan nyerjük az erőt, energiát. Az EP-választás a másik, harmadik pedig az önkormányzati választás, ahol minden a helyi szervezeteken múlik, a valódi és a virtuális térben is.

Előtte azonban Orbán visszanézett a múltra a saját szemszögéből értékelve a 2022-es választást ismét, amikor – hangsúlyozta – „óriási győzelmet arattak, pedig a teljes baloldal – a jobboldalról „átkuncsorgókkal” együtt – összefogott ellenük, akiket az amerikai demokratáktól az ukrán kormánypártokig mindenki támogatott, mint a múlt hónapban Lengyelországban.

– magyarázta.

Orbán Viktor kitért az úgynevezett szuverenitásvédelmi törvényre is, hazaárulásnak nevezte az ellenzék kampányát, és fel is szólította a parlamentet, hogy mielőbb fogadja el azt a jogszabályt, amely bűncselekménynek minősíteni, ha egy párt támogatást fogad el külföldről. Kár, hogy ennek a bűnébe a Fidesz ellenzékben évről évre maga is beleesett.

A beszédben a kormányfő felsorolta az elmúlt évek nehézségeit, mint a „Gyurcsány-korszak romjainak” az eltakarítását, a Covid-járványt, az energiaválságot, az orosz-ukrán háborút, a vágtató inflációt, de szerinte kormánya minden célját elérte, és visszaverte az EU „kiéheztetési kísérletét”, az infláció pedig jövőre már 5 százalék lehet.

Sőt, vélekedett, már el is indultunk felfelé, gyarapodunk, nőhet a jövedelem, a minimálbér, a nyugdíj, a csok plusz és babaváró hitel is.

Nálunk a zöld pártok a leghangosabb ellenzői a fejlődésnek, a mi zöld politikánk más – tette hozzá, s hogy miben más, azt is: – Zöld energia igen, zöld ideológa nem, ahogy nem kell színes mese, barna és a vörös mese, de szivárványos mese sem, ahol tetszőleges fiú-lány cserebere zajlik. Tiszta, egészséges, természetes világot akarunk, a teremtés rendje szerint, örvendetesen gyarapszik az unokáink száma – fogalmazott.

Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor kiadta az ukázt is, hogy a zöldenergiát nem csak termelni kell, hanem tárolni is, ezért jó ha minél több magántőkéből épülnek itt az akkugyárak. Már most is Magyarország lett kelet és nyugat találkozóhelye,ami után ténylegesen is zöldenergia-központja lehet a kormányfő víziója szerint. Ehhez – emelte ki –, ugyan kicsik vagyunk, de a méretproblémáinkat külpolitikai bravúrral hidaljuk át, mert a gógyi és a vagányság még mindig kemény valuta a világban.