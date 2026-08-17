Összesen 96 pályáznak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztségére

Lezárult a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöki és elnökhelyettesi tisztségeire kiírt pályázatok benyújtási határideje. Az elnöki pozícióra összesen 96 jelentkezés érkezett, az elnökhelyettesi pozíciókra 68-an pályáztak – írja a Telex Hantosi Istvánnak, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnökének hétfői közleménye alapján.
A bizottsági elnök ismertetése szerint a pályázatok értékelése már most hétfőn megkezdődik, az augusztus 24-ével kezdődő héten pedig a pályázók kiválasztása, személyes meghallgatása és az Országgyűlés számára benyújtandó javaslat kialakítása következik. A pályázatok értékelése több szakaszban zajlik. A bizottság várhatóan augusztus 24-én zárt ülésen dönt a személyes meghallgatásra meghívott pályázókról. A személyes meghallgatások várhatóan augusztus 25–26-án, szükség esetén augusztus 27-én is zajlanak majd, amikor vagy egy nappal később tisztségenként külön döntenek a jelöltekről. A javasolt személyekről az Országgyűlés titkos szavazással választja meg.
Tisztségenként a legtöbb pontot elérő három pályázó kap meghívást, emellett valamennyi képviselőcsoport tisztségenként további egy-egy pályázó meghívását kérheti. A meghallgatás főszabály szerint az igazságügyi bizottság nyilvános ülésén történik, amelyen tanácskozási joggal részt vesznek a képviselőcsoportok által bejelentett civil szervezetek képviselői. A meghallgatást vagy annak egy részét zárt ülésen tartják, ha azt a pályázó személyes adatainak vagy törvény által védett más adatainak védelme szükségessé teszi.Még augusztusban megválaszthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és a többi vezetőjét
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a feladatai ellátásában független, kizárólag a jogszabályoknak alárendelt intézmény lesz, amelynek feladata a közvagyon védelme, a jogellenesen elidegenített vagyon felkutatása, valamint a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárása. A hivatal az igazságszolgáltatás közreműködőjeként a törvényben meghatározottak szerint vesz részt a közvagyon védelmét és a jogellenesen elvesztett vagyon visszaszerzését szolgáló eljárásokban – emelte ki a bizottsági elnöki közlemény.„Az NVVH-nál is lehet minimalizálni az önkény veszélyét”
Az új hivatalnak négy alelnöke is lesz. A nyomozati elnökhelyettesi posztra, a vádemelésért felelős alelnöki pozícióra és a fellebbviteli elnökhelyettesi posztra csak gyakorló ügyészek jelentkezhetnek, a közpénzügyi elnökhelyettestől pedig állami adóhatóság vagy vámhatóság feladatkörébe tartozó területen szerzett legalább tizenöt éves tapasztalatot várnak. Ezek a feltételek már önmagukban is nagyon leszűkítik a szóba jöhető jelöltek körét, de ezen kívül még szigorú összeférhetetlenségi szabályoknak is meg kell felelniük.Forsthoffer Ágnes aláírta a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvénytMegszavazta a parlament, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal