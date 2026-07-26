Kósa: megegyeztek az Ab elnökének személyéről

Megegyezett a Fidesz, a KDNP és az LMP az Alkotmánybíróság (Ab) hiányzó bírói helyeire a jelöltekről: a frakciók Marosi Ildikót, Horváth Attilát, Schanda Balázst és Szabó Marcelt jelölik - jelentette be Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón. A testület új elnökének személyéről is egyetértés jött létre a három képviselőcsoport között, de az ő nevét a házelnöki felkérés előtt nem árulják el.