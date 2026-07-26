A szélsőjobboldali párt lépése sokaknak meglepő lehet, de az egykori LMP-alapító radikális baloldali gondolatai ellenére kifejezetten jó kapcsolatokat ápol a mostani támogatóival. Szívélyes viszonyban van a Fidesszel is, de Orbán Viktor pártja most az „önkényre” hivatkozva nem jelölnek.
Rajtuk kívül csak a Mi Hazánk nevezett meg jelölteket, őket leszavazták.
Majtényi László a viaszhoz hasonlította a legfőbb ügyész személyiségét, akit Hende Csabával együtt alkotmánybírónak jelölt a Fidesz. Kaltenbach Jenő nem lepődött meg, hisz az Alkotmánybíróság már régen elveszítette függetlenségét.
Ellenzéki oldalon Bárándy Péter lesz az egyedüli jelölt, ám megválasztásának semmi esélye nincsen.
Megegyezett a Fidesz, a KDNP és az LMP az Alkotmánybíróság (Ab) hiányzó bírói helyeire a jelöltekről: a frakciók Marosi Ildikót, Horváth Attilát, Schanda Balázst és Szabó Marcelt jelölik - jelentette be Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón. A testület új elnökének személyéről is egyetértés jött létre a három képviselőcsoport között, de az ő nevét a házelnöki felkérés előtt nem árulják el.
Az Országgyűlés igazságügyi bizottsága a kormánypárti többség igen szavazataival támogatta a három alkotmánybíró-jelölt, Czine Ágnes, Sulyok Tamás és Varga Zs. András megválasztását.
Czine Ágnes, Sulyok Tamás és Varga Zs. András alkotmánybíró-jelöltekről szavazhat jövő szerdán az Országgyűlés, mindhármukat a kormánypártok javasolták