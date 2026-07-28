Vérszemet kapott a Mi Hazánk, alkotmánybíró-jelölés után az államfői tisztségre is lesz jelöltje

Előfordulhat, hogy Schiffer Andrást a későbbiekben is jelöljük majd alkotmánybírónak – ezt a Kontrollnak nyilatkozta Dúró Dóra, a Mi Hazánk frakcióvezető-helyettese, aki a közzétett Facebook-videóban arról is beszélt, hogy még a köztársasági elnöki tisztségre is jelöltet fognak állítani. A szélsőjobboldali pártnak eszerint nem szegte kedvét a sokak számára meglepetést jelentő volt LMP-alapítóval való együttműködés kudarca.
Már beszélgettünk róla, és már felmerült több alkalmas jelölt neve, hölgyeké és uraké is, de egyelőre még nem szültetett döntés és felkérés sem volt – mondta Dúró Dóra, aki szerint néhány nap vagy néhány hét és tájékoztatni fogják az adott személyről a közvéleményt.Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak a Mi Hazánk Mozgalom
A Mi Hazánk politikusa az Országgyűlésben kialakult helyzetről, a Fidesz és a KDNP kivonulásairól azt mondta, hogy az egy legitim politikai eszköz, de például a hétfői esetet hirtelen felindulásból elkövetett cselekvések gondolja. Szerinte megszokottá vált a személyekesdő hangnem, de már egy kicsit kezd sok lenni a kivonulás, ők a mostani rendszert döntéseivel szemben inkább a parlamenti ülésteremben reagálnak és állítanak alternatívát. Arról nem esett szó, hogy a Mi Hazánk éppen az Országgyűlés alakuló üléséről vonult ki, amikor a sükösdi SUGO Tamburazenekar előadásában felcsendült a cigány himnusz.Sonnevend Pált megválasztották az Alkotmánybíróság tagjának Itt a vége, Sulyok Tamás aláírja az Alaptörvény-módosítást, megszűnik a köztársasági elnöki mandátumaA Mi Hazánk Mozgalom frakciója kivonult az ülésteremből a cigány himnusz miatt