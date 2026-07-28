Országgyűlés;Schiffer András;Fidesz-KDNP;köztársasági elnök;jelölés;kivonulás;Dúró Dóra;alkotmánybíró-jelöltek;Mi Hazánk Mozgalom;

2026-07-28 08:58:00 CEST

Vérszemet kapott a Mi Hazánk, alkotmánybíró-jelölés után az államfői tisztségre is lesz jelöltje

Dúró Dóra, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese számára már egy kicsit sok a fideszesek rendszeres parlamenti kivonulása. A jelek szerint az alakuló ülésen történt kivonulós botrányukat gyorsan elfelejtették.