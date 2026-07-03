Nem hoz igazi változást az Emlékezet Bizottság

Öten - a tervezett Nemzeti Emlékezet Bizottság tagjai - kapnak olyan jogokat a kormány törvényjavaslata alapján, amellyel az egész történészszakma nem rendelkezik - mondja Varga László. A történész-levéltáros szerint a kommunista titkosszolgálatok iratainak - egy szűk kör kivételével - levéltárban a helyük, de éppen ezzel nem foglalkozik a tervezet, célja sokkal inkább egy jogi felelősségrevonási hullám elindítása.