A Tisza-kormány a honlapján ismertetett dokumentum szándékai szerint az 1990-es rendszerváltás ígéretét teljesíti be. A cél, hogy október 22-én nyilvánosságra hozzanak minden olyan dokumentumot, amelynek titkossága ma már nem indokolható. A társadalmi egyeztetésre nyolc nap áll rendelkezésre.
Egy 11 fős bizottság segítené a munkát.
A címben szereplő kérdést vizsgálta 1959-ben a Belügyminisztérium III/II. Csoportfőnökségének határon túli operatív intézkedések alosztálya. Spionok jelentéseit is felfedi – bár nem róluk szól – az ÁBTL ma nyíló kamarakiállítása.
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára hozta nyilvánosságra az adatokat.
Interneten is elérhetők lesznek az ügynöki jelentések.
Nem meglepő, hogy a rendszerbe be volt kódolva a korrupció – tűnik ki a most közreadott titkosszolgálati jelentésekből. Borvendég Zsuzsanna két könyve azonban csak a jéghegy csúcsát mutatja be.
Az esetek többségében egykori ügynökök leleplezésekor kerülnek be a közbeszédbe az állambiztonsági iratok, amelyek a történészek számára alapvető forrásokat jelentenek.
Öten - a tervezett Nemzeti Emlékezet Bizottság tagjai - kapnak olyan jogokat a kormány törvényjavaslata alapján, amellyel az egész történészszakma nem rendelkezik - mondja Varga László. A történész-levéltáros szerint a kommunista titkosszolgálatok iratainak - egy szűk kör kivételével - levéltárban a helyük, de éppen ezzel nem foglalkozik a tervezet, célja sokkal inkább egy jogi felelősségrevonási hullám elindítása.