Kecskemétre költözött a vidékfejlesztés

A vidékfejlesztési államtitkárság januártól Kecskemétre helyezte át a székhelyét. A költözéssel kapcsolatban megoszlanak a vélemények, hiszen a folyamat körülményei máig homályosak. Összesen 110-en dolgoznak az államtitkárságon, de a dolgozók fele nem vállalta a vidéki munkát. Az Index értesülései szerint azonban túlzás az állítás, hogy a dolgozók fele költözött volna Kecskemétre, a legtöbb költöző ember újonnan felvett munkatárs volt. A szocialista politikusok szerint a létszámhiány óriási hanyagság, mert emiatt csak február végén jelenhetnek meg az új uniós fejlesztési időszak első pályázatai. Az áthelyezés anyagi hátterét illetően is sok a kérdőjel.