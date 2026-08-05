Miközben az állatmenhelyek és ebtelepek ilyenkor minden erejükkel azon dolgoznak, hogy lakóik átvészeljék a forró napokat, már a vízhiány is komoly problémát jelent.
Állatvédővel és pszichológussal beszélgettünk a témáról, a miértekről és a megoldásokról.
A menhelyek kapacitása is véges.
Két gázpalack is felrobbant.
Több kormányközeli politikusoknak kedves alapítvány jutott közpénzhez. A győri fideszes polgármester felesége például milliókból menthet papagájokat.
Amellett, hogy a nehéz anyagi körülmények miatt sokan úgy döntenek, lemondanak kedvenceikről, az örökbefogadási kedv is erőteljesen lecsökkent.
Nem mindenki támogatta tervét, de végül sikerült elérnie, amit szeretett volna.
Több alapítvány most nem ad örökbe kutyákat, mert tömegesen kerülnének vissza a menhelyekre a járvány után.
Az igények és a segítség összekötéséhez azt kéri a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), hogy az ellátási gonddal küzdő menhelyek jelentkezzenek valamelyik állatvédelmi ernyőszervezetnél.
Online adományozással lehet segíteni a mintegy 8-10 ezer kisállatot érintő problémán.
Május 20-ig lehet rendelkezni az szja 1+1 százalékáról. A NAV honlapján valamennyi lehetséges kedvezményezett megtalálható.
Kigyulladt egy állatmenhely Kiskunlacháza külterületén, mintegy hatvan kutya már biztosan bennégett az épületben szerda este - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.