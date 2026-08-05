A hőség nemcsak az embereket, hanem a kutyákat, macskákat is megviseli, az állatvédelem pedig komoly forráshiánnyal küzd

Miközben az állatmenhelyek és ebtelepek ilyenkor minden erejükkel azon dolgoznak, hogy lakóik átvészeljék a forró napokat, már a vízhiány is komoly problémát jelent.