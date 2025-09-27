R. F. Kuang: Katabasis (regényrészlet)

Alice Law egész életét arra tette fel, hogy a mágikus tudományok legelismertebb alakja legyen. Mindent feláldozott a célért: a büszkeségét, az egészségét, a szerelmi életét – és bizony az ép elméjét is. Mindezt azért, hogy a világ leghatalmasabb mágusával, Jacob Grimes professzorral dolgozhasson a Cambridge-i Akadémián. Aztán a professzor egy mágikus balesetben meghal és a Pokolba kerül, Alice-nek pedig feltett szándéka utánamenni. Az amerikai írónő alvilági utazást elbeszélő regénye magyarul szeptember 30-án jelenik meg az Agave Kiadó gondozásában.