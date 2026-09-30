Visszatér a színpadra a Macskák és az Evita

Andrew Lloyd Webber nyolcvanas évekbeli sikermusicaljei, a Macskák és az Evita visszatér a londoni színpadra. A Macskák decembertől 12 hétig megy majd a London Palladiumban, a szereposztást egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Az Evita szeptembertől 55 előadásban látható a Dominionban. A főszerepeit Marti Pellow és Madalena Alberto játssza - ismertette a szereposztást pénteken a BBC News.