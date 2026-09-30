Látványos, olykor már tolakodó színpadi világban, vetítésekkel és lendületes koreográfiával mutatta be a Madách Színház Tim Rice és Andrew Lloyd Webber világhírű musicaljét, az Evitát Szirtes Tamás rendezésében. A címszerepet hármas szereposztásban játsszák, Gubik Petra pedig nemcsak Eva Perón elszántságát, hanem törékenységét és esendőségét is képes megmutatni.
Bámulatos, hogy Eva Perón, az alacsonyról érkező és magasságokba jutó, imádatot és gyűlöletet egyaránt megélő, hamar elégő lány kultusza még ma is milyen erős.
Két meseszép új dalt írt a Macskák című világhírű musicaljéhez Andrew Lloyd Webber. A szerzeményeket a magyar közönség is meghallgathatja, miután az eredeti angol előadás a világturnéja során novemberben Budapestre érkezik.
Színes, szélesvásznú, látványos produkciónak is nevezhető, ahogy ez valaha filmen is így volt, a Jézus Krisztus szupersztár előadása a Győri Nemzeti Színház produkciójában, a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon való vendégjátékon. Júdás szemszögéből láthatjuk Jézus utolsó napjait.
Andrew Lloyd Webber nyolcvanas évekbeli sikermusicaljei, a Macskák és az Evita visszatér a londoni színpadra. A Macskák decembertől 12 hétig megy majd a London Palladiumban, a szereposztást egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Az Evita szeptembertől 55 előadásban látható a Dominionban. A főszerepeit Marti Pellow és Madalena Alberto játssza - ismertette a szereposztást pénteken a BBC News.