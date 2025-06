Hadházy Ákos szerint a Pride egy főpróba lesz, hogy mennyire működik az arcfelismerő rendszer

rendőrség;Budapest Pride;Hadházy Ákos;arcfelismerő rendszer;

2025-06-26 14:09:00 CEST

A független országgyűlési képviselő szerint ha a rendőrség beveti és működik, akkor tömegesen érkeznek majd a büntetések.

„Sokan kérdezik, hogy mit fogak tenni a rendőrök? Az a legvalószínűbb, hogy a kamerázáson kívül semmit. Ez ugyanis egy főpróba lesz, mennyire működik az arcfelismerő rendszer” – jósolja Hadházy Ákos csütörtöki Facebook-posztjában a Budapest Pride-dal kapcsolatban.

A független országgyűlési képviselő bejegyzésében arról írt, sokan kérdezik tőle, hogy mi lesz most szombaton a felvonulással. Hadházy korábban többször tüntetett a gyülekezési törvény szigorítása ellen, amely szerinte valójában nemcsak a Pride betiltásáról szól, hanem a jövőben bármilyen tiltakozás elnyomását lehetővé teszi, és a tüntetéseken a rendőrség arcfelismerő rendszerek segítségével utólag bírságolhatja a résztvevőket.

Úgy látja, ezeket a rendőrség beveti majd a Pride-on. „Ha működik, tömegesen érkeznek majd a büntetések. Ez azonban ne tántorítson el senkit! Sapka, kalap, napszemüveg – úgyis nagyon süt majd a Nap”– írta a képviselő. Majd azt ígérte, hogy a Pride után is folytatják, jövő kedd délutánra ismét tüntetést hirdet.

Mint arról beszámoltunk, a főpolgármester és a szervezők szerdán tették közzé a 30. jubileumi Budapest Pride hivatalos útvonalát. A rendőrség csütörtökön azt közölte, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően fognak eljárni szombaton, biztosítva Budapest közrendjét és közbiztonságát, ennek érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket.

Orbán Viktor ugyancsak szűkszavú, általános választ adott, amikor a brüsszeli uniós csúcs előtt újságírók kérdezték a témában. „Magyarországon mindenki gyülekezhet, mindenki elmondhatja a véleményét, ez alkotmányos jog, civilizált ország vagyunk – jelentette ki a miniszterelnök. Ugyanakkor hozzátett, ha mégis kimegy valaki, akkor van egy világos jogszabályi rendszer, amelynek ilyenkor érvényesülnie kell.

Kedden Tuzson Bence voltaképpen börtönnel fenyegette meg Karácsony Gergelyt a Pride megszervezése miatt, szerdán pedig az is kiderült, hogy az igazságügyi miniszter levélben figyelmeztetett több budapesti nagykövetséget is, amelyben arra emlékeztette őket: a Budapest Pride a kormány szerint be van tiltva, és „informálják kollégáikat is” arról, hogy a felvonuláson való részvétel szabálysértésnek minősül.